Ни рыба ни мясо? Какие продукты могут сохранить бодрость зимой

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В это время года особенно важно защитить организм от сезонных вирусных заболеваний.

Зимой особенно важно защитить организм от сезонных вирусных заболеваний и сохранить бодрость и энергичность в условиях нехватки солнца и тепла. Какие продукты и микроэлементы в них являются надежным источником жизненных сил? На этот вопрос ответил врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков. Об этом пишет издание «Вечерняя Москва».

Железо

По словам специалиста, недостаток железа приводит к снижению гемоглобина в крови и развитию анемии. В числе симптомов заболевания бледность, слабость, чрезмерная утомляемость, головокружение, одышка и учащенный пульс. Как объяснил врач, поможет исправить ситуацию употребление мяса и овощей, в том числе, капусты.

Селен

Селен активизирует гормоны щитовидной железы, вдобавок он является хорошим антиоксидантом, защищая орган от молекул свободных радикалов. Отмечается, что селена много в бразильских орехах, тунце, сардинах, яичных желтках и в бобовых.

Йод

Недостаток йода может увеличить в размере щитовидную железу. В целях предотвращения таких последствий Ковальков посоветовал включить рыбу разных видов в рацион— сардину, сельдь, треску, палтус, вместе с тем можно добавить моллюски и морскую соль.

Альфа-липоевая кислота

Антиоксидант стимулирует обмен веществ и эффективно укрепляет иммунитет. Полезная кислота в большом количестве содержится в субпродуктах — почках, сердце и печени, а также в зелени — шпинате и брокколи.

Коэнзим Q10

Коэнзим Q10 –вещество, наполняющее каждую клетку организма энергией. Самое большое содержание установлено в говядине. Кроме того, в большом объеме микроэлемент содержится в субпродуктах, мясе птицы, рыбе, овощах, фисташках. Также следует обратить внимание на чечевицу, фисташки, соевые бобы.

Куркумин

В заключение собеседник подчеркнул, что куркумин является природным антибиотиком, действенным в борьбе с воспалительными процессами в ЖКТ, к тому же он нормализует микрофлору кишечника.

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