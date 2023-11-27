Карьера пошла в гору? Куда и почему пропал из шоу-бизнеса Егор Крид

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Музыкант перестал появляться на светских мероприятиях, не светился на съемках шоу в России и перестал выпускать новые треки.

Пользовавшийся бешеной популярностью у фанаток музыкант собрал все свои вещи и единомоментно эмигрировал из РФ. Как сегодня живет кумир всех школьниц и почему он принял такое решение?

Из кумира миллионов в исчезновенца

В январе новость о том, что Егор Крид укатил из России, не обсуждал разве что ленивый. Музыкант перестал появляться на светских мероприятиях, не светился на съемках шоу в России и перестал выпускать новые треки. Изначально в прессе муссировалась версия, что Крид уехал, а причиной стал коронавирус в России: количество концертов сократилось в разы. Подмечалось, что Крид покинул страну еще до начала спецоперации, поэтому не попал под шквал критики за свою позицию. Сам музыкант упрямо хранил молчание, а в соцсетях лишь отшучивался, предпочитая хранить интригу.

С такими друзьями и врагов не надо

Подогрели слухи об окончательной и бесповоротной эмиграции музыканта откровения его звездных товарищей. Один из коллег Егора Крида по трансляциям в Twich сообщил, что артист собирался получить гражданство ОАЭ. Каково же было удивление общественности, когда в соцсетях музыкант выложил фото своего паспорта, а потом поинтересовался, может ли он жениться несколько раз.

«Резидент ОАЭ. P. S. Теперь можно иметь много жен?» — задался вопросом Егор под снимком в белых традиционных одеяниях.

Подписчики Крида поздравили его с новым статусом, но не упустили случая пошутить над звездой.

«Ты хотя бы одну найди для начала», — написали фолловеры.

Добрый поступок — пыль в глаза?

Сразу после известия о новом паспорте Егор Крид подбросил новый повод поговорить о себе. Музыкант похвалился в социальных сетях известием о новом увлечении: на вырученные в России деньги музыкант начал помогать местным жителям водой. Артист закупал тару с жидкостью грузовиками, чтобы иметь возможность напоить бедных арабов.

«Хотел показать вам обратную сторону Дубаи! Несколько недель назад мы привезли много еды и воды нуждающимся. Я реально был удивлен огромным очередям, тем более в Объединенных Арабских Эмиратах Друзья, делайте больше добрых дел, помогайте, дарите любовь, делитесь! Это же так кайфово — делать кого-то чуточку счастливее. Знаю, порой это не просто, но ваш шаг навстречу может изменить чью-то жизнь в лучшую сторону, а иногда даже спасти! Берегите себя», — написал он в микроблоге.

Не прошло и часа, как в комментариях обрусевшие россияне вывели артиста на чистую воду: в качестве аргумента в пользу «обмана» фолловеры акцентировали внимание на том, что бутылка с водой в кадре Крида прифотошоплена, а один из юношей, представившийся свидетелем процесса, и вовсе сообщил, что Егор взял сосуд только ради фотографии. Позже история быстро ушла из поля зрения аудитории.

Проблемы с ФНС

Уже в мае 2023 года Егор Крид, будучи обладателем двух паспортов, спешно переехал из США в ОАЭ. В России наставника песенного шоу заподозрили в уклонении от налогов и рекламе азартных игр. Обстоятельства играли против артиста: дотошные подписчики отыскали комментарий Крида, который выразил сочувствие народу Украины, но публично против спецоперации так и не выступил. Сам вокалист тогда предпочел отмолчаться, а вместо публичной исповеди опубликовал снимок из спортзала, решив, что разгорающийся скандал его и вовсе не касается.

Впрочем, на место заблокированного аккаунта для стримов в жизнь Крида быстро пришли новые достижения. Треки музыканта получили вторую волну популярности, артист стал чаще выпускать рекламу, которая приносила ему бешеный доход, а подопечная Егора Крида Вероника Сыромля одержала победу в последнем сезоне шоу «Голос. Уже не дети».

«Я расстроился, когда мы лишились моей второй победительницы Рагды Ханиевой (не люблю я эти этапы на вылет), так как ее выступления и она сама, как человек и артист, у меня глубоко в душе. Ее тембр, на который я обратил внимание и повернулся единственный, меня сразил еще на слепых прослушиваниях. Рагда, спасибо тебе за твой талант. Уверен, что в случае твоего прохода, ты бы тоже принесла нам победу! У тебя большое будущее, если не бросишь», — рассуждал по итогам съемок 29-летний исполнитель в личном блоге.

Теперь Крид вознамерился проявить себя и в качестве ведущего. Подглядев у более опытных коллег идею шоу, музыкант готовится выпустить проект, в котором будет искать звезд. В игру с вокалистом сыграют именитые актеры и спортсмены, а главной задачей певца станет поиск за отведенное количество времени.

«Когда я пришел на съемки первого выпуска, не понимал, что вообще происходит, что делать. У меня нет соведущего, но я попросил себе разговаривающего оператора — мне нужен кто-то, с кем я смогу разгонять. Шерлоку необходим Ватсон. И после второй серии мы сели вдвоем и решили отказаться от проекта: это очень сложно, сильно выматывает психологически, физически», — рассказывал певец.

Отголоски «Холостяка»

Единственное, в чем Крид так и остался нереализованным — личная жизнь. После участия в съемках шоу «Холостяк» музыкант неоднократно пытался найти счастье в отношениях. В разное время музыканту приписывали Клаву Коку, Нюшу и Валю Карнавал. Однажды в списке оказалась и актриса Настасья Самбурская: расставшаяся с супругом знаменитость внезапно была названа отличной партией для музыканта.

Вот только сама Самбурская подняла Крида на смех, попутно задев за живое и выдав всю его натуру. В эфире шоу Павла Воли актриса заявила: с такими, как Егор — ни за что и никогда!

«Упаси Бог! Просто нет! Ты вообще видел, как он общается? Как с этим разговаривать? Как с этим жить? Ему себя надо брать в жены. Он, по-моему, глубоко женат на себе», — подчеркнула звезда сериала «Универ».

Ранее 5-tv.ru писал, почему Егор Крид все еще не женат.