Таможня Украины сообщила о прибытии в страну скифского золота

Фото: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov

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Коллекция хранилась в Нидерландах на протяжении девяти лет.

На Украину прибыло скифское золото, переданное стране Нидерландами. Об этом сообщает украинская таможня в официальном Telegram-канале, публикуя кадры с фурой.

«Киевская таможня начала таможенное оформление скифского золота», — указано в сообщении.

Грузовик с культурными ценностями, весом более 2,6 килограммов, въехал на территорию Киево-Печерской лавры. Там и пройдет процедура идентификации скифского золота, добавила пресс-служба таможни Украины.

На прошлой неделе, 22 ноября, стало известно о том, что Амстердам передаст Киеву коллекцию скифского золота из музеев Крыма, которая выставлялась в нидерландской столице. Причем указывалось, что Нидерланды не будут взыскивать с Украины стоимость хранения скифского золота за девять лет.

Напомним, в 2014 году в Амстердам привезли более двух тысяч предметов из коллекции скифского золота. Они были созданы в период с IV века до нашей эры по VII век нашей эры и датируются временем поздних скифов, сарматов, алан, средневекового населения Крыма.

После референдума, по результатам которого Крым воссоединился с Россией, коллекция осталась в Нидерландах. В октябре 2021 года апелляционный суд Амстердама вынес решение о передаче золота Украине с формулировкой «до стабилизации ситуации» на полуострове. Владельцы подали кассационную жалобу в январе 2022-го.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что решение Верховного суда Нидерландов по спорной коллекции скифского золота не останется без реакции МИД России.