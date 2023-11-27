Кто же жених? Наоми Кэмпбелл заметили с помолвочным кольцом

Фото: www.globallookpress.com / Manuele Mangueliarotti

Читайте нас в: Дзен Новости

Легенда мировых подиумов заинтриговала фанатов.

Супермодель Наоми Кэмпбелл шокировала поклонников после посещения автогонок «Формулы-1» в Эмиратах. Фанаты внимательно изучили фото звезды на мировом турнире от папарацци, и на руке кумира обнаружили нечто очень примечательное.

Уточняется, что на безымянном пальце левой руки знаменитости красовалось кольцо с бриллиантами. То есть, украшение находилось именно там, где положено помолвочному кольцу. Об этом пишет портал 7Дней.ru.

Наоми пока никак не отреагировала на вопросы о личной жизни, поэтому ее фанатам остается только гадать, кто ее избранник.

Дело в том, что в последние годы Кэмпбелл вела себя очень скрытно: она дважды стала мамой, но до сих пор неизвестно, кто является отцом детей. Сама знаменитость хвасталась, что рождение дочери удалось утаить с таким успехом, что об этом во всем мире знали только пять человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наоми Кэмпбелл стала мамой во второй раз в 53 года.