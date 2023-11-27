Есть риски? Может ли поздняя беременность вызвать рак
Врач-онколог Петровский: поздняя беременность сама по себе не вызывает рак
Фото: www.globallookpress.com / 003 David Devins
Онкология в зоне молочных желез — страшная и достаточно распространенная в наши дни болезнь.
Рак молочной железы — страшная и достаточно распространенная в наши дни болезнь. Бытует мнение, что увеличение заболеваемости связано с поздним деторождением среди женщин старше 30 лет. О рисках рассказал aif.ru Александр Петровский, заместитель директора НМИЦ онкологии им. Блохина, заведующий отделом онкомаммологии, доктор медицинских наук.
По мнению специалиста, женщины, решающие рожать в позднем возрасте, не должны отказываться от своего выбора, который может повлечь за собой «что-то другое».
Петровский подтверждает, что продолжительная выработка эстрогенов действительно может привести к развитию раковой опухоли. Но с другой стороны, у женщин, которые ни разу не рожали, риск развития болезни намного выше.
«У тех, кто кормил грудью, риск рака молочной железы ниже, чем у тех, кто это делал менее шести месяцев», — также объясняет эксперт.
Врач советует женщинам не отказываться от беременности под страхом болезни.
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