Борьба за кресло: депутат Рады призвала к отставке Залужного

Фото, видео: Reuters / VIACHESLAV RATYNSKYI; 5-tv.ru

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Инициатор идеи представляет партию Зеленского, ее слова вызвали скандал.

На Украине, где конфликтами внутри элиты трудно удивить, разгорелся еще один громкий политический скандал.

Все началось с того, что депутат от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая призвала к отставке главкома ВСУ Валерия Залужного. И объяснила это тем, что тот до сих пор не предоставил план ведения военных действий на следующий год.

Это уже не первая попытка людей из окружения Зеленского дискредитировать Залужного, которого украинский лидер подозревает в президентских амбициях и пытается избавиться от конкурента.

Впрочем, администрация Зеленского уже дала задний ход — после того, как результаты последних опросов показали, что 89% украинцев не поддерживает идею уволить главкома. И Безуглая, видимо, останется крайней за призывы отправить его в отставку. Представитель Зеленского в Верховной Раде даже заявил, что ее пребывание в парламентском комитете по нацбезопасности после таких заявлений представляет угрозу для самой национальной безопасности Украины.

Свидетельств противостояния между командой президента и украинскими военными все больше. И последние считают, что именно Зеленский со своими нереалистичными планами наступления виноват в провалах на поле боя.