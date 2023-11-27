В Самаре задержана женщина, склонявшая российских военных к переходу в ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

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Следственные мероприятия еще продолжаются, но сотрудниками ФСБ уже возбуждено уголовное дело о госизмене.

В Самаре силовики задержали пособницу спецслужб Украины. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) России.

По данным силовиков, женщина склоняла российских военных, принимающих участие в спецоперации, к переходу на сторону армии Украины. Установлено, что в качестве аргументов задержанная использовала публикации в интернете, дискредитирующие действия Вооруженных сил России (ВС РФ).

«В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России „Государственная измена“. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются», — говорится в заявлении ФСБ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силовики задержали жителя Феодосии, который отправлял в Вооруженные силы Украины (ВСУ) комплектующие к военной авиационной технике.