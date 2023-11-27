Один человек погиб в результате обрушившейся на Крым стихии

Фото: Telegram / Официальный канал губернатора Севастополя Михаила Развожаева / razvozhaev

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Южные регионы России приняли на себя удар мощнейшего циклона.

Один человек погиб в результате непогоды в Крыму. Об этом сообщили власти региона, комментируя погодные условия.

«Есть погибший. Предварительно, это село Морское под Судаком, человек вышел смотреть на волны и, к сожалению, трагически погиб», — рассказал в эфире федерального телеканала советник главы Крыма Олег Крючков.

Юг России принял удар сильнейшего средиземноморского циклона. Он принес ураганный ветер до 40 метров в секунду и обильные осадки. Непогода оставила без света почти полмиллиона жителей Крыма в 25-ти населенных пунктах.

Уже известно и о первых пострадавших в Крыму. Разные травмы получили шесть человек, двое из них были госпитализированы.

В Крыму в первый же час ухудшения погодной ситуации из-за шторма создали Оперштаб. Все службы приведены в состояние повышенной готовности. Власти попросили жителей без острой необходимости не выезжать и не выходить на улицу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит в Крыму и Севастополе.