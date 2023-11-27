Тройственный союз Маяковского, Брик и Осипа: самая загадочная любовь СССР

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Что за женщиной была Лиля и как она своим темпераментом сводила мужчин с ума?

Лилю Брик опасались, называли «чертовкой» и «агентом КГБ». Она свела с ума (в прямом смысле слова — он попал в психиатрическую лечебницу) своего законного мужа, а Владимира Маяковского вдохновила на написание стихов, но и Маяковский в итоге покончил с собой в возрасте 36 лет. Что это была за женщина, и как она жила со своим неуемным темпераментом? Еще и в Советском Союзе.

Фридрих Энгельс считал семью формой угнетения женщины, а в раннем Союзе социальный институт семьи претерпел изменения. Всем известны труды ранних революционеров — той же Александры Коллонтай и ее «новую мораль». Поэтому и «тройственный союз» семейства Брик и Маяковского не вызвал общественного осуждения в 1920-х годах.

Лиля Брик, Осип Брик, Владимир Маяковский в Париже в 1923 году. Фото: © РИА Новости

Брики быстро усваивают свежую мораль. Сразу после свадьбы Осип вручил Лиле свой архив — «письма Оси и его товарищей друг к другу, женские письма, тетради, исписанные философскими трактатами», который она с восхищением читала в поездке. В Самарканде счастливые молодожены поехали осматривать публичный дом, и по дороге их останавливает пристав и долго выясняет, понимает ли Лиля, куда идет с экскурсией, и добровольно ли отправляется туда — Лиля радостно кивает.

С Володей (Володенькой, Володиком, как его называла Лиля) они познакомились в 1915 году. Он встречался с сестрой Лили — Эльзой Триоле, и в ее компании пришел на творческий вечер, проводимый в квартире Бриков. Там Владимир впервые прочитал поэму «Облако в штанах», прообразом которой была скульптор Мария Денисова, в которую поэт влюбился в 1914 году. Увидев Лилю, Маяковский сразу почувствовал к ней симпатию, но фокус в том, что симпатию он чувствовал к очень многим женщинам. Маяковский, хоть и был дворянином, но никакого зазнайства в нем не было. Лиля сумела найти к нему подход «кнутом и пряником», заставляя ревновать к мужу, то маня, то отвергая. Устроила ему эмоциональные качели.

Маяковский и Лиля были почти ровесниками, она была на два года его старше. Живая, смешливая, острая на язык, в некоторых аспектах совершенно бесстыдная — она полностью очаровала его. Осип Брик закрыл глаза на вспыхнувший роман своей жены с молодым поэтом, а вскоре они стали жить вместе. На их входной двери висела незамысловатая табличка «Брики. Маяковский».

После произошедшей революции юрист Осип на время остался без работы, потому что весь государственный аппарат поменялся. У мужчины начались проблемы с психикой: он плохо спал, мог ходить во сне, иногда долго сидел у окна и плакал. Они с женой меняли место жительства, Володенька всегда следовал за ними.

Зачастую Маяковский даже содержал семью Бриков, а из всех поездок за границу привозил Лиле роскошные подарки (например, автомобиль «Рено»). Лиля ездила в Европу на шоппинг «приодеться» в то время, когда смута и разруха выкашивали страну.

Лиля Брик и Владимир Маяковский. Фото: Саверкин Александр / ТАСС

Некоторых публицистов в Сети удивляет, что, несмотря на безграничную преданность своей Лиличке, у Маяковского были дети от других женщин (это было последствие скоротечных романов, когда поэт уезжал за границу). У него родилась дочь Елена-Патрисия (1926–2016) от российской эмигрантки, с которой он познакомился в США. Был также сын Глеб-Никита (1921–1986) от художницы Лили Лавинской.

Лиля Брик не запрещала своему Володику эти романы, но при его попытке духовно сблизиться с какой-либо женщиной или начать сожительствовать с кем-либо кроме нее, Брик сразу вставала на дыбы и манипулятивно-умоляюще просила его не делать этого. И да, вообще-то роман Лили и Володи начался с того, что она отбила его у своей родной сестры, никого не волновало, что Эльза его любила еще много лет.

В общем, складывается портрет безжалостной и бессовестной женщины, которая законного супруга довела до лунатизма (Осип в итоге все же ушел от Лили, он умер от остановки сердца в 1945 году, будучи женатым на другой — Прим. ред.), а Маяковского — до самоубийства. Но учитывайте и то, что у поэта, вообще-то, характер был тоже совсем не сахар. Он влюблял в себя женщин мигом, был харизматичным и пылал страстями.

Судя по дневникам Лили, самоубийство Маяковского она восприняла вполне спокойно, хоть и винила себя в том, что не оказалась рядом в этот момент. Смерть Осипа, с которым на тот момент она уже не была в браке, ударила по ней намного сильнее: «Когда не стало Маяковского — не стало Маяковского, а когда умер Брик — умерла я».

В зрелые годы, отвечая на вопросы о любви, Брик сообщала:

«Я всегда любила одного. Одного Осю… одного Володю… одного Примакова… одного Ваську…».

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