Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Для атаки использовались дроны-камикадзе.

Военнослужащие группировки войск «Запад» уничтожили пункты временной дислокации и укрепления ВСУ на купянском направлении! Данные о наращивании сил противника получила разведка. Для выполнения боевой задачи наши военные совершили марш бросок ближе к переднему краю. Чтобы не выдать себя, военнослужащие общались исключительно языком жестов. Для атаки на вражеские позиции использовали дроны-камикадзе.

На артемовском направлении позиции ВСУ захватили ивановские десантники. Взводный опорный пункт вычислили с помощью беспилотника. Сначала укрепления киевских формирований атаковала артиллерия. Затем в бой пошли штурмовые группы, которые зачистили блиндажи и укрытия. Десантники закрепились на позициях противника и взяли в плен несколько украинских солдат.

На запорожском направлении противник сдается в плен группами вплоть до взвода. На допросе бойцы ВСУ рассказывают о плохой военной подготовке и массовом дезертирстве.