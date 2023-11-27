Шторм века: на юг России обрушился небывалый ураган

Фото, видео: © РИА Новости / Артур Лебедев; 5-tv.ru

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Ветер ломает деревья, высота волн достигает семь метров, затоплены дороги.

Юг России принял удар сильнейшего средиземноморского циклона. Он принес ураганный ветер до 40 метров в секунду и обильные осадки. В Запорожской области эпицентром стихии стал Бердянск.

В Азовском море поднялись трехметровые волны, затопило улицы города и ряд прибрежных сел. Бушует и Черное море в районе Краснодарского края. Там на мель выбросило сухогруз под флагом Белиза. Из-за непогоды семь самолетов, летевших в Сочи, были перенаправлены на запасные аэродромы. Один из бортов, несколько раз попавших в зону сильной турбулентности, все же сумел приземлиться в аэропорту назначения. И счастливые пассажиры устроили овацию экипажу.

Непогода оставила без света почти полмиллиона жителей Крыма в 25-ти населенных пунктах. Хуже всего дела обстоят на западном побережье. 100 человек эвакуированы из отеля в Евпатории, еще более 40 из подтопленных частных домов.

Уже известно и о первых пострадавших в Крыму. Разные травмы получили шесть человек, двое из них были госпитализированы. О том, что происходило минувшим вечером на черноморском побережье — в репортаже корреспондента «Известий» Марии Матвиенко.

Крым, Краснодарский край, Черноморское побережье Кавказа — везде в эту ночь одно и тоже. Вода стремительно прибывает, а ветер сносит все на своем пути. Шокирующие кадры с трассы возле Евпатории — асфальта не видно, куда ехать — непонятно!

Водители предпринимают отчаянные попытки прорваться через бурный поток. Не всем это удается. Пассажиры междугородных автобусов в ужасе снимают на мобильные телефоны затопленную дорогу.

Глава одного из крымских городов выходит в социальную сеть с обращением к гражданам: лучше не покидать жилища, не испытывать судьбу. Впрочем, и в домах отсидеться непросто.

Вот так ветер срывает крыши в Краснодарском крае. А это — перепуганные жильцы здания, которое едва не превратилось в руины.

А эти кадры из Адлерского района Сочи. Здесь все произошло очень стремительно и прямо на глазах очевидца, пожелавшего заснять непогоду. Деревья валятся на прохожих.

За вчерашний вечер таких случаев несколько. Деревья, не выдержав сильного ветра, падают на проезжую часть. К счастью, обошлось без жертв и коммунальные службы быстро расчистили дорогу.

Практически во всех черноморских прибрежных городах сейчас предпринимаются меры по противодействию стихии. В районе Евпатории организована эвакуация. В поселке Героевское под Керчью из-за шторма 40 домов оказались отрезанными водой из-за перелива моря. И тут тоже спасают людей. Чрезвычайную непогоду в социальных сетях уже назвали «штормом века».

Пункты временного размещения пострадавших от стихии уже организованы на базе нескольких санаториев. Не исключается и остановка движения на Крымском мосту — ведь ездить по нему при таким сильном ветре чрезвычайно опасно.