Отец покойной Жанны Фриске объяснил нападки Распутиной: «Не очень умная»

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Keltik

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Владимир Фриске не понимает, за что Маша Распутина ненавидит его знаменитую дочь даже после ее смерти.

Певица Маша Распутина снова расстроила отца покойной Жанны Фриске Владимира Борисовича. За кулисами одного из концертов звезда резко высказалась об умершей после долгой борьбы с раком коллеге. Журналисты на супершоу «Легенды Ретро FM» спросили, изменила ли Распутина отношение к Фриске, на что та бросила: «Такой не знаю, кто это вообще такая?» Вопрос был задан неслучайно. Сплетни о негативе от Распутиной в адрес почившей коллеги ходят среди представителей шоу-бизнеса давно.

По словам Владимира Борисовича, он не знает о мотивах Распутиной и никогда не слышал об открытом конфликте. Кроме того, его дочь вообще не вела бесед, в которых бы фигурировала блондинка, никак о ней не высказывалась. При этом Фриске в беседе с МК выразил уверенность, что артистка начала оскорблять Жанну только после ее смерти. Скорее всего, полагает он, дело просто в скверном характере Распутиной.

«Она не очень умная потому что и о себе очень большого мнения… Конечно, меня огорчают ее слова. Тем более, что Жанна никогда в жизни ни с кем не конфликтовала и никого не обзывала. Она была очень хорошим человеком и во всех людях старалась видеть исключительно позитив», — заявил Фриске.

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015-го после двух лет борьбы с онкологией. Вскоре после рождения сына певицы Платона у нее была диагностирована глиобластома, неоперабельная опухоль головного мозга. Ей было 40 лет. В 2021 году Распутина вспомнила об исполнительнице — мол, одной дамой легкого поведения в мире стало меньше. В телеэфире об этом рассказала актриса Елена Захарова. После Распутина утверждала, что никогда такого о Жанне Фриске не говорила.

Ранее, сообщал 5-tv.ru, телеведущий Дмитрий Шепелев вывел в свет десятилетнего сына от Жанны Фриске.