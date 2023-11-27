Экипажи танков Т-90М «Прорыв» нанесли удар по ВСУ в Серебрянском лесничестве

Фото, видео: Станислав Красильников / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские военные продолжают лишать ВСУ боеприпасов и вооружения.

Экипажи танков Т-90М «Прорыв» уничтожили район размещения и склад боеприпасов ВСУ в Серебрянском лесничестве на краснолиманском направлении. Об сообщили в Минобороны РФ.

Российские бойцы действовали с закрытых огневых позиций, танкисты провели серию выстрелов по разведанному району размещения ВСУ. Координаты целей, назначенных к поражению, передавали танкистам в режиме реального времени.

«На основе разведданных был выявлен блиндаж противника, по которому был нанесен удар с применением танков. Сила противника и сам блиндаж уничтожены прямым попаданием», — рассказал артиллерийский корректировщик танка с позывным «Гранит».

Слаженные действия танкистов и разведки помогли российским бойцам улучшить позиции на данном участке фронта.

Российские военные высоко оценивают характеристики танка Т-90М «Прорыв», отмечая хорошую проходимость и линейку вооружения.

Ранее 5-tv.ru показывал, как работают российские танки под Угледаром.