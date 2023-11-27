На юг РФ обрушился «Шторм века»: что происходит в Крыму и Севастополе

Почти 500 тысяч жителей Крыма остались без света из-за шторма

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Павлишак; 5-tv.ru

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Стихия бушевала всю ночь по побережью Черного моря.

«Шторм века» обрушился на Крым. Стихия добралась до российского региона с юга, ранее от небывалого разгула стихии пострадала Турция. Что происходит на полуострове?

Как все начиналось?

Уже к 19 часам по московскому времени ураган бушевал во всех городах Крыма. Дороги были частично перекрыты полицией, частично — водой, которая моментально скопилась на проезжей части. В Керчи, например, частично затопило городскую набережную, маленькие районы были отрезаны от города.

Сильный ветер повалил на дороги больше сотни деревьев. С домов срывает крыши. С неба падал мокрый снег с дождем.

Ураганный ветер достиг скорости 40 метров в секунду. Волны на Черном море поднялись до девятиметровой высоты.

Какой урон нанес шторм Крыму

В одном из районов города Саки перебит газопровод, 70 квартир остались без газа. Об этом сообщил глава администрации города Овдиенко.

Вышедшее из берегов море затопило идущую вдоль берега дорогу Симферополь — Евпатория, движение между Саки и Евпаторией временно ограничено.

Без электроэнергии остались порядка 40 тысяч крымчан. Восстановительные работы, как сообщили региональные власти, начнутся сразу после ослабления силы ветра.

В минимум 24 селах зафиксированы перебои с электричеством, в семи населенных пунктах Крыма нет воды.

Сильный ветер в Крыму сорвал десятки крыш домов, повалило около больше сотни деревьев, произошли массовые обрывы проводов.

По причине шторма оказались заблокированы сорок домов в поселке Героевское. На месте работают сотрудники МЧС.

Из-за падения опоры электропередач на проезжую часть временно ограничено движение автомобилей по автомобильной дороге между селами Митяево и Трудовое Сакского района.

«Шторм века» оставил почти полмиллиона жителей Крыма без света, сообщил советник главы республики Олег Крючков.

Самые пострадавшие районы Крыма: Черноморский, Сакский, Белогорский, Симферопольский, Октябрьский.

Число пострадавших в результате шторма в Крыму увеличилось до семи человек.

Федеральное агентство морского и речного транспорта сообщило, что ночь сухогруз под флагом Белиза выбросило на мель близ Анапы. На борту 21 человек экипажа: граждане Сирии, Индии и Египта. Сильнейший ветер и волна сорвали судно с якорей около 23:00 по Москве. Морские спасатели во взаимодействии с МЧС РФ разрабатывают план аварийно-спасательной операции.

Что делают власти Крыма?

В Крыму в первый же час ухудшения погодной ситуации из-за шторма создали оперштаб. Все службы приведены в состояние повышенной готовности.

В Севастополе понедельник объявлен выходным днем для работников учреждений соцсферы и школ в связи с непогодой, об этом сообщил губернатор города. Глава Крыма также объявил понедельник выходным.

Власти попросили жителей Крыма без острой необходимости не выезжать и не выходить на улицу.

Также были затруднены полеты в небе над регионом. Порядка десяти самолетов, летевших в Сочи, ушли на запасные аэродромы Минеральных Вод.

Наблюдались проблемы и с движением автотранспорта из-за воды на дорогах. Но сотрудники Госавтоинспекции даже в шторм контролировали безопасность дорожного движения.

Минтранс Крыма организовал вывоз застрявших из-за шторма людей с трассы автобусами.

МЧС эвакуировало несколько сотен человек из затопленных населенных пунктов. Пострадавших от стихии направили в пункты временного размещения.

Еще 100 человек эвакуированы из отела «Рибера» в Евпатории. Есть повреждения курортной инфраструктуры в других районах полуострова.

Советник главы Крыма Олег Крючков предупредил об украинских фейках в соцсетях на фоне непогоды в регионе. Он призвал людей доверять только официальным источникам информации.