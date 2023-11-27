Названо имя лауреата Букеровской премии 2023 года

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Получившая награду книга ирландского автора, по мнению критиков-литераторов, нарисовала «вдохновляющий портрет нации, сползающей к тирании».

Ирландский писатель Пол Линч стал лауреатом Букеровской премии за роман «Песнь пророка». Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте премии. Критики высоко оценили «волнующий и вдохновляющий портрет нации, сползающей к тирании», а также попытки одной женщины сохранить свою семью. Победитель 2023 года стал пятым по счету представителем Ирландии в истории премии.

Пол Линч родился 9 мая 1977 года в городе Лимерик, что в провинции Манстер на юге страны, в семье сотрудника береговой охраны. До 2013 года он работал кинокритиком в газете The Sunday Tribune, карьера писателя исчисляется с 2013 года. Первый роман Линча «Красное небо утром» хорошо приняли известные критики из США и Франции, позже автор написал «Черный снег», «Грейс» и «За морем», эти работы были номинированы на различные премии в области литературы.

Романы Линча в большинстве своем посвящены испытаниям силы человеческого духа, в них просматриваются метафизические и экзистенциалистские темы. Писатель рассуждает об отчуждении и проблемах идентичности, о вере и религии, пределах возможностей и страданиях личности. Писателя сравнивают с Кормаком Маккарти, Уильямом Фолкнером, Германом Мелвиллом и Сэмюэлом Беккетом. Его называют одним из самых влиятельных ирландских авторов, обладающим проницательностью, умеющим соединить в произведении поэтический язык с суровым реализмом.

Букеровская премия находится в списке самых престижных наград в сфере английской литературы (Великобритания, Ирландия и страны Содружества). Ее присуждают писателям с 1969 года. Обладателем Международной Букеровской премии (Ее получают авторы, чьи работы переведены на английский язык и изданы в Британии или Ирландии. — Прим. ред.) в 2023 году стал болгарский писатель Георги Господинов, написавший роман «Времеубежище».

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