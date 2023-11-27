Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Карьеру в Голливуде артист прервал, чтобы почтить память отца, а к каждой роли готовился, изучая ее до мельчайших деталей.

Яркий, харизматичный, и всегда — неизменно мужественный! Один из самых любимых российских артистов — Владимир Машков — отмечает юбилей! В его послужном списке более полусотни ролей: это и храбрый летчик Серега в «Кандагаре», и строгий тренер Гаранжин в «Движении вверх», а еще съемки в голливудских боевиках. Но пожалуй больше всего он полюбился зрителям в образе подполковника милиции Гоцмана в сериале «Ликвидация». Корреспондент «Известий» Анна Воропай — о работе актера на сцене и не только.

Ни в 60 лет, ни раньше — он никогда не снимался в двух фильмах одновременно. Потому что не терпит пренебрежения к профессии. И настолько вживается в роль, что герои, которых он воплощает на экране, остаются с Владимиром Машковым навсегда.

«Тело продолжает помнить все те образы, которые у тебя есть, главное дальше в них не запутаться. Это тоже определенная работа», — рассказал народный артист РФ Владимир Машков.

Он сыграл больше полусотни ролей в кино и театре. И все — такие разные. А ведь на экран обаятельный Машков попал не сразу. Вылетел из двух театральных вузов за драку и вспыльчивый характер. Не сдался — устроился в театр декоратором. И жил в общежитии.

«Здание было очень ветхое. В один момент у нас была одна ванная, на всех нас много жило. И это ванная провалилась — прямо в винный магазин упала», — вспоминает юность Машков.

Для студентов это была, конечно, драма. Но из магазина ничего не взяли — принципы. Алексей Учитель вспоминает, на пробы фильма «Край» Владимир Машков пришел побритым налысо. Хотя уже был утвержден, а до съемок оставалось еще три месяца.

«Зачем ты это сделал? Он говорит, потому что я должен уже почувствовать себя в этой шкуре и уже настраиваться на это. Никто не верил, что он учился и получил удостоверение машиниста паровоза», — поделился интересным фактом кинорежиссер, народный артист РФ Алексей Учитель.

Кроме паровоза Владимир Машков может управлять самолетом — учился для съемок фильма «Кандагар». Хоть роль того и не требовала.

«Рефлекс, цели. Для человека жизнь тогда прекрасна, когда он двигается к постоянно достигаемой, но никогда не достижимой цели», — заметил в интервью Машков.

Цели стать актером он не изменил. Успех пришел с картиной «Вор» — фильм номинировали на Оскар. После роли Толяна Владимира Машкова пригласили в Голливуд. Вот он с Томом Крузом в третьей части фильма «Миссии невыполнима».

Он мог сыграть в «Ларе Крофт». Но отказался, чтобы отдать долг отцу — в память о нем снял фильм «Папа!» по мотивам пьесы «Матросская Тишина». Где сыграл одну из первых ролей в театре.

«Сейчас он восстановил этот спектакль, сейчас он идет в Табакерке, но я помню тот спектакль, он играл Абрама Ильича и как он это делал, мы до сих пор не можем понять, потому что это великая его роль», — рассказал народный артист РФ Сергей Безруков.

Уже пять лет Владимир Машков руководит легендарной Табакеркой, где когда-то начинал еще студентом. Как-то в интервью он признался, что есть мечта — привести спектакли на Донбасс.

«Он очень большой по-настоящему — патриот. Он реально занимается помощью и в Донецк, и в Луганск ездит. Причем участвует без саморекламы», — заметил кинорежиссер, народный артист РФ Карен Шахназаров.

В рекламе Владимир Машков и не нуждается. Актер, режиссер, любимец зрителей. Который говорит о себе стихами Евтушенко.

«Кто же я? Я разный. Я натруженный и праздный. Я целе- и нецелесообразный», — процитировал стихотворение Владимир Машков.

Полное интервью народного артиста России Владимира Машкова смотрите днем 27 ноября в спецпроекте «ОтЛичная жизнь» на сайте 5-tv.ru.