Конгресс молодых ученых пройдет в парке науки и искусства «Сириус»

Фото, видео: 5-tv.ru

Здесь соберутся больше пяьт тысяч участников из 25 стран. На конгрессе они проведут три дня и за это время успеют посетить больше 100 мероприятий, круглых столов, лекций и мастер-классов.

За день до открытия закулисье конгресса молодых ученых — похоже на огромный конструктор. Пока рабочие заканчивают монтаж научных стендов. Репортаж корреспондента «Известий» Ярослава Богата.

Подводный дрон студент Севастопольского университета когда-то создавал для конкурса, теперь уже третья его версия готова привлечь к себе внимание промышленных гигантов.

«Предназначение этого робота — исследование морского дна», — объяснил студент Севастопольского университета.

К площадке, где разместится делегация из Тулы, несут макет стволопроходческой установки, это результат работы молодых и светлых умов. А еще город мастеров-оружейников готов похвастаться дальней беспилотной авиацией.

«Очень все ответственное, чувствительное. Вез сам и еще сотрудники на машине. Буквально по каждой позиции у нас есть предложения к участникам, к бизнесу для проведения переговоров», — отметил представитель делегации Тулы.

Переговоры будут успешнее за вкусным кофе, уверены за столиком, где настраивают механического бариста.

«Роборука готовит кофе для посетителей. Без кофе не останутся», — отметил специалист.

Третий по счету Конгресс молодых ученых — ключевое событие десятилетия науки и технологий. Прямо сейчас на стендах ведется последняя подготовка, здесь представят самые новые отечественные технологии и разработки.

Впрочем, эта научная площадка не столько про новинки, сколько про тех, кто их создает. Конгресс стал механизмом, через который голос молодых специалистов слышат. Их предложения и пожелания замечают, их разработкам и исследованиям помогают.

Вся прелесть в междисциплинарности, считает кандидат сельскохозяйственных наук Виктор Малородов. Его объект исследований — гистология и зоотехния. Уверен, тандем со специалистами в области искусственного интеллекта может принести колоссальные результаты. Например, в разведении птицы.

«Наши технологии микроклимата позволяют визуально показать, хорошо ли птица дышит, на примере внутренних органов, а также увеличить продуктивность одного квадратного метра производственной площади», — рассказал Виктор Малородов, научный сотрудник лаборатории перспективных технологий РГАУ — МСХА имени К. А. Тимирязева.

На стендах проекта «наша лаба» все с пометкой «сделано в России». Оборудование ничем не уступает зарубежному, но намного дешевле. Самое главное, производитель теперь знает, как его найти. На конгрессе прошлого года Ольга Тарасова рассказала Владимиру Путину о народном каталоге, в котором уже сейчас около 20 тысяч позиций научного оборудования и расходных материалов нашего производства.

«Здесь бьется сердце нашей российской науки. Это действительно очень важно для нас, для ученых. Те проблемы, которые мы ставим. Есть и механизм открытых диалогов», — рассказала Ольга Тарасова, председатель молодежного совета Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов.

Здесь соберутся больше пяьт тысяч участников из 25 стран. На конгрессе они проведут три дня и за это время успеют посетить больше 100 мероприятий, круглых столов, лекций и мастер-классов.