Психологическое бесплодие: почему здоровые женщины не могут забеременеть

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Специалисты бьют тревогу — с каждым годом неспособных к деторождению семей становится больше.

«С горя» можно и заболеть, и лишиться способности забеременеть, заявила психолог-репродуктолог Наталья Винниченко-Морозова в интервью «Известиям». Склонный к соматизации тревоги тип людей наиболее подвержен так называемому психологическому бесплодию. По словам эксперта, гормоны стресса подавляет работу репродуктивной системы — в стрессе организм как бы спасается от опасности и отказывается рожать. Нередко даже страстно мечтающие о родительстве люди подвержены этой проблеме. Привычка планировать и тотальный контроль во всех сферах жизни тоже провоцируют тревогу: если беременность не наступила «точно в срок», напряжение достигает пика, и включается та же защита от стресса.

Бывает и так, что зачатие «блокируется» неудачами в отношениях. Если партнеры не доверяют друг другу, пусть даже в тайне, ничего не получается. Например, жена не чувствует опоры в муже, появляется подсознательный страх за будущее, и тело снова пытается себя обезопасить. Потому что беременность или ребенок на руках — это уязвимость. Нередко психологическим бесплодием страдают пары, у которых были тяжелые отношения с родителями. Из-за них образ родительства складывается негативный, и продолжать эту цепочку не хочется.

Женщине, как отмечает Винниченко-Морозова, необходимо чувствовать себя уверенной в своей привлекательности, получать удовольствие от материнства и отношений с партнером. Если с мужем она не ощущает себя в «нужной» роли, могут возникнуть сложности с зачатием, в том числе. Случается и наоборот — в семье все в порядке, и один из супругов или оба боятся перемен к худшему. А именно бессонных ночей, краха карьеры, исчезновения романтики, и так далее. Тревога заставляет их подсознательно избегать пополнения. Стереотипы помогает разрушить терапия, ориентированная на положительные примеры родительства.

«Если представлять детей обузой, а заботу о них тяжелой повинностью, тогда семейная жизнь, конечно, будет пугать. Быть мамой и папой — это ответственный, но интересный этап, которого не стоит бояться», — отмечает репродуктолог.

Страхи чаще всего порождают детские травмы. Негативный опыт отношений с родителями формирует внутреннее отторжение ко всему, что связано с появлением наследников. Кого-то мама с папой били, кого-то просто игнорировали, кого-то заставляли присматривать за младшими братьями и сестрами. Удивительно, но работает правило и в обратную сторону. Стресс вызывает порой и идеализация беременности и родительства — по сути то же отрицание. В этом случае важно получать достоверную информацию.

«Пара, которая осознает трудности, постепенно к ним готовится. Уровень тревоги уменьшается, так как у будущих родителей появляется знание, как подготовить себя к возможным трудностям, научиться справляться с тревогой», — добавляет Винниченко-Морозова.

Семей, у которых не получается зачать, с каждым годом становится больше. Работа над психологическими проблемами при этом занимает от нескольких месяцев до нескольких лет. Опытные специалисты рекомендуют не доверять психологам, обещающим мгновенный результат. Как говорит Винниченко-Морозова, точка расслабления и «отпускания проблемы» у каждого своя. Иногда стоит прекратить прикладывать усилия к решению проблемы, опустить руки и расслабиться, как вдруг наступает долгожданная беременность. Другие видят заветные две полоски на тесте только после усыновления первого ребенка.

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