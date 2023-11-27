Ольга Бузова сделала отцу особый подарок прямо со сцены

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

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Знаменитая певица — очень семейный человек и не забывает о родных, как бы сильно занята не была.

В Москве отгремели концерты певицы Ольги Бузовой. Поклонники трижды заполняли зал на шоу Ольги Бузовой «Принимай меня» в Известия Hall, сообщает KP.RU.

На всех концертах присутствовали родные знаменитости. Как пишут журналисты, отец звезды Игорь Бузов пришел на все три. И, как оказалось, артистка приготовила для папы сюрприз. И сделала Бузова его прямо во время выступления.

«У моего папы день рождения! Я очень люблю тебя, пап! И главный подарок, который ты получишь от меня в юбилей -ты скоро в нем будешь жить», — заявила со сцены певица.

Ольга Бузова также поблагодарила родителей за жизнь и посоветовала зрителям беречь своих родных.

Родители Ольги Бузовой уже давно в разводе. При этом у артистки теплые отношения как с матерью, так и с отцом. Она часто их навещает и дарит им дорогие подарки. Между тем недавно отец Бузовой Игорь женился, но долгое время не афишировал свои отношения. Несмотря на то, что с матерью у Бузовой более близкие отношения, она очень скучает по отцу.

Кстати, на концерт знаменитости пришли не только родители, но и бывший парень — певец Давид Манукян. Пока экс-возлюбленный отплясывал на балконе, мать певицы не могла скрыть своих эмоций. Зачем Дава заявился на концерт Бузовой — в эксклюзивном видео 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Ольга Бузова до сих пор одинока.