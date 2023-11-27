«Зеленский будет в истерике биться»: Европа нанесла сокрушительный удар по Украине

Экс-советник Кучмы: Зеленский будет в истерике из-за смены власти в Нидерландах

Фото: Reuters / Thomas Peter

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Вероятнее всего, еще одна страна откажется от невыгодной помощи Украине.

Смена власти в Нидерландах в перспективе возымеет огромные последствия для Украины, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

Экс-политик предположил, что правительство страны в обновленном составе вполне может отказаться от ранее обещанных поставок самолетов F-16 на Украину.

«Не будет этих самолетов, скорее всего. Зеленский будет в истерике сейчас биться. Все потеряно», — поиздевался Соскин над президентом Украины.

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Бывший украинский чиновник предрек властям Украины «печальное время», потому что из-за постоянных ошибок Зеленского все больше и больше стран-союзников в ближайшей перспективе отвернутся от Киева.

«Все идет по самым худшим сценариям. Зеленский, Ермак и его компания выбирают самые худшие сценарии, которые только могут быть», — заявил Соскин.

За короткое время от содействия ВСУ разом отказались Польша и Словакия. Уже тогда мировые экономисты предрекали Киеву и режиму Зеленского скорые проблемы во взаимопонимании с США. Усугубило положение украинцев и резкое обострение отношений Палестины с Израилем: сейчас Белый дом вынужден «работать на два фронта», в попытке успеть занять свою нишу.

Ранее 5-tv.ru писал, почему визит главы Пентагона в Киев назвали концом для Зеленского.