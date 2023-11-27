На руднике в Якутии произошел выброс метана, три человека погибли

Фото: © РИА Новости / Алексей Мальгавко

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На месте происшествия работают спасатели.

В Якутии на руднике в городе Удачный произошло ЧП, сообщили в региональном ГУ МЧС. В шахте произошел выброс метана, который привел к человеческим жертвам.

По предварительным данным, трое человек погибли, еще двое пострадали.

В настоящее время на месте происшествия работают спасатели. Проводится эвакуация.

Ранее 5-tv.ru называл возможную причину трагедии в шахте в Казахстане, где погибли 45 человек.