Преступник из мира кино: дюжина самых безумных фильмов с участием Николаса Кейджа

Фото: www.globallookpress.com / Adam Rose / Netflix

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Сказать, что Кейжд разноплановый актер — ничего о нем не сказать. И если вы видели только «Город ангелов» и пару боевиков с ним в главной роли… Запасайтесь попкорном!

Звезда Голливуда Николас Кейдж реализовал мечту любого актера — он сыграл в 120 известных «Кинопоиску» фильмах, снял собственный в качестве режиссера («Жиголо», 2002), спродюсировал десятки картин и воплотил на экране невероятное количество разноплановых образов. Он начал с драмы, потом стал героем боевиков, затем пошли хорроры и фэнтези, авторские проекты, комедии, детективы, арт-кино… В любом жанре вы найдете картину с лицом Кейджа на обложке! Безумной может показаться не только фильмография, но и вся жизнь эксцентричного артиста, он совершенно непредсказуем.

«Чтобы быть хорошим актером, ты должен быть кем-то вроде преступника, быть готовым нарушать правила, стремиться к чему-то новому», — говаривал актер и, очевидно, не врал.

Николасу Кейджу 57 лет, у него трое детей от разных женщин и четверо внуков, младшая дочь появилась на свет в прошлом году. Из-за нее, недавно сказал артист, он решил поменьше сниматься в кино — хочет быть рядом в важные для малышки моменты. Настоящее имя Кейджа — Николас Ким Коппола, он племянник знаменитого режиссера Фрэнсиса Форда Копполы. Псевдоним взял, чтобы пробиваться к славе самостоятельно, а не под сенью великого родственника. Вместе с двоюродной сестрой Софией Коппола Кейдж продолжает оскароносную династию.

В материале 5-tv.ru собраны 12 самых неординарных проектов Николаса Кейджа. Устраивайтесь поудобнее и готовьтесь расширять сознание — оно после просмотра некоторых картин может немного пошатнуться, но вы держитесь. В списке нет популярного «Плетеного человека», пугающе-уморительного «Героя наших снов», «Мамы и папы» и многих других, иначе список выйдет слишком длинным. И нет, здесь не будет оценок качеству картин — только неподражаемая игра и магия перевоплощений Николаса Кейджа.

«Поцелуй вампира», 1988

Фото: Кадр из к/ф «Поцелуй вампира», реж. Роберт Бирман, 1988 г.

Если вы не видели мем с лицом Кейджа с выпученными глазами, вы, скорее всего, не знаете, что такое интернет. Кадр этот подарила пользователям сети лента «Поцелуй вампира», которую можно назвать бенефисом нашего сегодняшнего героя. Дичайшие гримасы, вопли «Я вампир! Я вампир!», танцы, поедание тараканов, насилие, накал страстей и диаметральных эмоций — загляденье, артист выложился на 200%.

В фильме Кейдж играет успешного литературного агента Ло, который пытается придать смысл своей жизни утопая в развлечениях. Кусала его вампирша или нет, для зрителя остается тайной. Возможно, главный герой просто сошел с ума, но он уверен, что превращается в вампира. До чего дойдет в своем безумии Ло? Вынесет ли он собственные метаморфозы, отличит сон от реальности? Без спойлеров. Все, что нужно знать — после просмотра другого актера в этой роли вы и представить не сможете. Эту симфонию ужаса Кейдж называл своей любимой киноработой.

«Дикие сердцем», 1990

Фото: Кадр из к/ф «Дикие сердцем», реж. Дэвид Линч, 1990 г.

Режиссер и сценарист этого фильма Дэвид Линч получил за него «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, заядлые киноманы с ним наверняка знакомы, а вот широкий зритель мог и пропустить. Китчевое роуд-муви, полное символизма, по-линчевски красивое, прославившее, кстати, песню Криса Айзека Wicked Game. Здесь и история вечной любви, и путешествие в страну Оз, и оторванные головы, сексапильная Лора Дерн и страстный Николас Кейдж в пиджаке из змеиной кожи.

Главный герой — артистичный бунтарь Сэйлор, верующий в свободу личности, попадает в опаснейшую передрягу, из которой трудно выбраться живым. Он обвивает руками точеную талию своей возлюбленной, с которой сбегает от ее родителей, танцует, убивает, внезапно поет, грабит, а в итоге осознает истинную ценность жизни. Благодаря фее, которую сыграла Шерил Ли — та самая Лора Палмер из «Твин Пикса». Линч разрешил Кейджу импровизировать и не прогадал.

«Покидая Лас-вегас», 1995

Фото: Кадр из к/ф «Покидая Лас-вегас», реж. Майк Фиггис, 1995 г.

За роль спившегося сценариста Бена Сандерсона, решившего в прямом смысле напиться до смерти, Кейдж получил своего единственного «Оскара», а еще «Золотой глобус». Главный герой картины осознает, что проиграл в игру под названием жизнь и решает провести свои последние дни в Лас-Вегасе. Там он знакомится с ночной бабочкой Серой (Элизабет Шу), которая без памяти в него влюбляется. Бен тоже полюбил, но он тверд в своем решении умереть и просит Серу несмотря ни на что не отговаривать его и не спасать.

Картина грустна до боли, беспросветна, полна чувства обреченности. В ней Кейдж предстает перед зрителем настоящим мастером драмы. Две сломанные судьбы сплелись на мгновение. Героине Элизабет Шу везет еще меньше ее спутника, ее раненое сердце и рассказывает трагическую историю любви. Фильм оценили критики Гильдии актеров и Сан-Себастьяна, а игра агонизирующего Кейджа заставила зрителей рыдать и улыбаться одновременно.

«Без лица», 1997

Фото: Кадр из к/ф «Без лица», реж. Джон Ву, 1997 г.

В 90-х этот боевик был очень популярен, интересный дуэт главных героев, которых сыграли Николас Кейдж и Джон Траволта, оказался запоминающимся. До сих пор по оценкам зрителя этот фильм входит в топ работ обоих актеров. Сюжет закручен на идее, которую впоследствии не раз использовали в кино — опасный преступник и агент ФБР меняются лицами. Нужно это, чтобы раскрыть детали запланированного теракта. После операции по пересадке неожиданно для всех злодей с лицом стража правопорядка сбегает.

Персонаж Кейджа — псих. Определенно. Он стопроцентный безжалостный сатана, хитрец и провокатор, и если его не поймать, наверное, разверзнется земная твердь, и пламя ада вырвется наружу. Сцена, в которой этот герой пристает к хористке, пляшет и голосит «Аллилуйя!», а потом таращит глаза прямо как в «Поцелуе вампира», бесподобна, она стала перчинкой и визитной карточкой всей картины.

«Адаптация», 2002

Фото: Кадр из к/ф «Адаптация», реж. Спайк Джонс, 2002 г.

За этот фильм вожделенного «Оскара» получил актер второго плана Крис Купер, главную сыграл Кейдж. Кино может показаться сложным, местами непонятным — как раз потому что ведущий его персонаж, сценарист, сам оказался в тупике и не ощущает грани между выдумкой и реальностью. В странной ситуации он оказывается, когда берется за адаптацию книги «Похититель орхидей» для кино. Мастер пера испытывает отвращение к себе, страдает от агорафобии и депрессивных эпизодов и вообще живет с большим трудом, почти через силу.

У бедняги есть брат-близнец, живущий за его счет, которого тоже сыграл Кейдж. Этот непутевый человек решает тоже стать сценаристом. Пока у первого творческий кризис, бездарная работа второго становится хитом. От умноженного на два Николаса Кейджа можно с ума сойти. Подмена братьев, нападение аллигаторов, погони, наркотики, любовь, интриги — полное безумие. И хэппи-энд. Игра актеров — блеск.

«Синоптик», 2005

Фото: Кадр из к/ф «Синоптик», реж. Гор Вербински, 2005 г.

В этом фильме Кейдж играет ведущего прогноза погоды, которому постоянно не везет. Как признается сам Дэйв Сприц, каждые пару месяцев кто-то в него что-нибудь бросает или выливает кофе на пальто. В довесок отец при смерти, проблемы с детьми, тяжелый развод и известие, что сам он болен раком, жить осталось несколько месяцев. А на носу переезд в Нью-Йорк ради работы на национальном телевидении. Реальность не поддается контролю, что доводит героя до нервного срыва. И вдруг Дэйв находит отдушину — занятие стрельбой из лука.

Сюжет, надо сказать, заезженный изрядно: о кризисе среднего возраста и поиске смысла бытия. Конечно, оказывается, ничего и не нужно контролировать, нужно принять жизнь такой, какая она есть. Но остроумные детали, великолепная игра и достоверность многогранного Кейджа и других актеров, визуальная составляющая — все, что формирует качество — явно выделяют это кино. Идущий по городу Дэйв с луком и колчаном для стрел — чистое вдохновение.

«Призрачный гонщик», 2007

Фото: Кадр из к/ф «Призрачный гонщик», реж. Марк Стивен Джонсон, 2007 г.

Ну, пришло время для супергероев. Естественно, в исполнении Николаса Кейджа супергерой — это нечто. Да, критики фильм выдержал целую тонну, а может, и вовсе не выдержал. Да, Кейдж получил за него «Золотую малину». Критики называли картину полным разочарованием, невоплощенным бунтарским духом оригинального комикса. При этом фильм был номинирован на премию Сатурн как лучший фильм ужасов. В общем, неоднозначненько. Однако спецэффекты зрители оценили высоко.

Это история о байкере-каскадере Джонни Блэйзе, который продал душу дьяволу в обмен на спасение отца от смерти. Дьявол превращает Джонни в Призрачного гонщика, агента потусторонних сил со сверхчеловеческими способностями. Штамп на штампе, но гонщик, собирающий души грешников, регулярно выдает номера — шутит или, например, писает огнем. Многие поклонники жанра любят этот фильм за харизматичную игру Кейджа и стильный визуальный ряд. Кстати, Николас Кейдж — страстный поклонник комиксов Marvel, и яростно добивался этой роли. И не зря. Огненное безумие актера становится настоящей перчинкой дилогии фильмов.

«Плохой лейтенант», 2009

Фото: Кадр из к/ф «Плохой лейтенант», реж. Альберт Феррара, 2009 г.

Эта картина — ремейк одноименного фильма 1992 года с Харви Кейтелем в главной роли. Культовая работа режиссера Альберта Феррары о падшем страже правопорядка, предающемся всем сразу земным страстям и порокам. Оригинальная версия беспросветна, крайне мрачна, темна и трагична. Версия 2009 года, по мнению некоторых критиков и киноманов, сильно проигрывает первой, однако нельзя не отметить вклад Кейджа и новые яркие детали.

Немецкий режиссер Вернер Херцог был в шоке от того, насколько вжился в роль его главный актер. На съемочной площадке эксцентричный Кейдж выдергивал из бабушек кислородные трубки, кричал, дрался, принуждал к сексу женщин — творил страшные вещи. А еще постоянно нюхал заменитель сахара — вживался в образ наркомана. Всем было интересно, что на самом деле вдыхает артист. Когда Херцог решился спросить, получил в ответ вопль: «Пошел вон! Это кокс! Вон с площадки! Вон из Нового Орлеана! Это мой город!». В общем, рекомендованы к просмотру и оригинал, и римейк. Хотя бы ради Кейтеля и Кейджа.

«Мэнди», 2018

Фото: Кадр из к/ф «Мэнди», реж. Панос Косматос 2018 г.

Искусство в мире ужасов. Снял его итальяно-канадский режиссер Панос Косматос. Критики называли картину хоррором космического масштаба, триумфальным возвращением Николаса Кейджа, на время скатившегося до низкосортного кино, ему обещали статус культового. Каждый кадр — идеально выверенная картина, неспешность повествования вводит в транс, напряжение нарастает и приковывает к экрану. Обезумевший и залитый кровью Кейдж блистает.

По сюжету жену лесоруба (Андреа Райзборо) из американской глубинки 80-х годов заживо сжигает в наркотическом бреду банда байкеров. Мужчина (собственно, Кейдж) решает во что бы то ни стало жестоко отомстить каждому, кто участвовал в убийстве. Пронзительный взгляд и иконописное лицо Райзборо из воспоминаний мужа — отдельное визуальное удовольствие. Кейдж же превращается в сущего дьявола, обуреваемого гневом и жаждой крови. Сцены из этого кино вы нескоро забудете.

«Цвет из иных миров», 2019

Фото: Кадр из к/ф «Цвет из иных миров», реж. Ричард Стэнли, 2019 г.

Нельзя назвать эту картину известной и популярной в России, однако мировые критики приняли ее весьма благосклонно. Фильм — адаптация одноименного рассказа фантаста Говарда Лавкрафта. По сюжету, семья фермера Нэйтана Гарднера, живущая вдали от цивилизации, сталкивается со внеземным разумом после падения метеорита. Вокруг места падения появляются необычные цветы и грибы, пропадает связь, а поведение людей меняется, они начинают постепенно сходить с ума.

Персонаж Кейджа интересный. Он страстно увлечен своими домашними альпаками, любит их как родных. Поначалу мужчина не кажется примечательным, актерский талант раскрывается не сразу. Но вскоре вы узнаете звезду — когда он начнет кричать на помидоры (и не только на помидоры), соберется расстрелять жену и сына, продемонстрирует свое мастерство безумия во всей красе. Шуточек не ждите, это все-таки фильм ужасов.

«Страна чудес Вилли», 2020

Фото: Кадр из к/ф «Страна чудес Вилли», реж. Кевин Льюис, 2020 г.

А вот тут шуточки будут. Хоть это и тоже фильм ужасов. Вдохновлялись создатели картины серией игр Friday Nights at Freddy’s. С первой минуты и до последней персонаж Николаса Кейджа спасается от оживающих по ночам аниматроников. Он всего лишь хотел подработать уборщиком в развлекательном центре, а пришлось совмещать с убийством одичавших кровожадных механических обезьян, аллигаторов и страусов.

Кинокритик журнала Variety Оуэн Глейберман одобрил «Страну чудес Вилли». Он назвал фильм вызывающе нестандартным и в некотором роде довольно хитрым фильмом ужасов в стиле гранж, «триллером, который знает, насколько он нелеп». Примечательно, что герой Кейджа за все время не произносит ни слова. И при этом умудряется удерживать интерес зрителя до самой развязки.

«Невыносимая тяжесть огромного таланта», 2022

Фото: Кадр из к/ф «Невыносимая тяжесть огромного таланта», реж. Том Гормикэн, 2022 г.

Финальной работой Кейджа в этом списке, скажем так, апофеозной, будет фильм о самом Кейдже. Главный герой, ему даже имя не стали менять, едва выдерживает размеры собственного раздувшегося эго, но при этом переживает худшие времена в карьере актера. Он должен огромную сумму отелю, в котором живет, он до скрипа зубовного достал дочь и бывшую жену, а на горизонте только выезд на виллу к богатею. Зато за миллион долларов. Артист соглашается, прилетает на Майорку и выясняет, что его заказчик — торговец оружием и похититель. Но покидать виллу почему-то не спешит.

Педро Паскаль стал отличным партнером главному актеру, дуэт получился без преувеличения искрометный. Сцена, в которой они едут на машине, и озадаченный Кейдж смотрит на безумно улыбающегося Паскаля, разлетелась по сети и превратилась в мем. Почти такой же популярный, как выпученные глаза из «Поцелуя вампира». Стоит отметить, сборы в США и мире едва покрыли бюджет ленты, однако тут есть на что посмотреть.

По окончании съемок все артисты фильма «Невыносимая тяжесть огромного таланта» получили в подарок подушку с изображением Николаса Кейджа — такую же, как в коллекции персонажа Педро Паскаля.

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