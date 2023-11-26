«Возможна ампутация»: Виолетта Чиковани попала в больницу после съемок шоу

Фото: Instagram* / vi_chikovani

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Участие в шоу на выживание в Таиланде обернулось для знаменитости проблемами со здоровьем и долгим лечением.

Популярный блогер, певица и звезда реалити-шоу Виолетта Чиковани льет слезы — из-за воспаления и риска заражения крови врач прооперировал ей большой палец ноги и полностью удалил ноготь, впереди еще полгода наблюдения у доктора. 29-летняя исполнительница рассказала в соцсетях о последствиях участия в ряде экстремальных шоу на телевидении. После ЮАР Чиковани улетела на необитаемый остров в Таиланде — тяжелые условия игры на выживание привели к действительно опасной ситуации.

В Таиланде блогер проходила испытания в компании мамы. Чтобы добыть еду, приходилось преодолевать сложные препятствия и выполнять задания каждый день. Чиковани ловила рыбу самодельной удочкой, несколько раз при этом наступала на морских ежей, ее регулярно кусали тропические насекомые. На ранки и небольшие травмы некогда было обращать внимание. Как выяснилось уже в Москве, стоило. Место одного пореза сильно воспалилось. Близкие говорили звезде, что надо бы показаться врачу, но та откладывала.

«Мне стало плохо. Появляется слабость. Это уже звоночек», — писала в своем блоге артистка.

Небольшая травма привела к воспалению, Виолетте Чиковани нужна срочная операция. Фото: Instagram* / vi_chikovani

Осмотрев палец, хирург сказал Виолетте, что на кону ее здоровье, возможно, жизнь! Инфицированная на острове рана загноилась, прогноз — неутешительный. Такого Чиковани, по собственным словам, никак не ожидала, она сильно испугалась.

«Пальцу все хуже и хуже. Мне сказали, что с этим нельзя шутить. Возможно заражение крови и можно даже остаться без пальца. То есть это серьезно, могут ампутировать палец», — объяснила селебрити.

Чиковани плакала в кабинете врача и просила его провести операцию безболезненно, насколько возможно. Удаление нагноения и ногтя прошло под местной анестезией, но от страха девушка все равно заливалась слезами. Тем не менее процедура завершилась благополучно, и уже вечером звезда отправилась на съемки клипа. В течение шести месяцев ей необходимо следить за состоянием пальца и отрастающим ногтем.

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