«Не возраст определяет человека»: Орнелла Мути раскрыла секрет своей вечной молодости

Фото, видео: www.globallookpress.com / Mimmo Carriero; 5-tv.ru

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Актрисе 68 лет, но она не ощущает этот возраст. Но почему?

В Москву прилетела 68-летняя итальянская актриса Орнелла Мути. Она будет участвовать в театрально-музыкальной постановке «Бетховен — героическая жизнь гения». В преддверии этого события она пообщалась с корреспондентом 5-tv.ru и рассказала, как ей удается в таком возрасте выглядеть молодо.

Прежде, чем ответить на вопрос журналиста, она поблагодарила его на русском, сказав: «Спасибо».

«Я не скрываю не от кого свой возраст. Потому что это смешно будет скрывать свой возраст. Наша жизнь имеет определенный путь, потом жизнь продолжается, мы живем и в конце концов умираем. Потому что я считаю, что не возраст определяет человека. Именно потому, что я так считаю, я не чувствую на себе тот возраст, который у меня есть», — призналась актриса.

Мутти рассказала, что очень внимательно относится к тому что делает и особое уважение проявляет своим рабочим инструментам.

Актриса отметила, что соблюдает диету и режим сна, занимается спортом и не пьет алкоголь.

«Это дисциплина», — подчеркнула звезда итальянского кино.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, ради чего итальянская теледива Орнелла Мути вернулась в Москву.