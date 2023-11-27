Юрий Николаев рассказал, как победил алкоголизм

Фото: ИТАР-ТАСС / Владимир Астапкович

Читайте нас в: Дзен Новости

Звезда телевидения 16 декабря 2023 года отметит 75-летний юбилей. В преддверии праздника вышла книга Николаева, в которой он искренне рассказал о своей жизни.

Телеведущему Юрию Николаеву в декабре исполнится 75 лет. К юбилейной дате Юрий Александрович издал книгу «Здесь все по-честному». На презентации своего литературного детища он отметил, что постарался изложить в нем свой жизненный путь максимально честно. Об этом пишет KP.RU.

В книге есть глава о том времени, когда у ведущего «Утренней звезды» была алкогольная зависимость. Как написал Николаев, как-то раз супруга повела его к врачу-наркологу, но специалист лишь развел руками, сказав, что решит проблему только твердое решение самого больного «завязать».

Из-за пристрастия к спиртному Юрия Александровича даже отстраняли от работы. Это произошло, когда сотрудник телеканала позволил себе выпить пятничным вечером перед прямым эфиром. Нетрезвого журналиста лишили должности на шесть месяцев. Через полгода ему разрешили вернуться.

С тех пор, а именно после 1978 года, Николаев окончательно избавился от пагубной привычки. Помогла, по его словам, только сила воли.

Ранее 5-tv.ru писал, что Юрий Николаев призвал закрыть въезд в Россию сбежавшим звездам.