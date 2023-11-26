«Попробуют нашу джагу-джагу»: Захарова объяснила, как Фадеев и Катя Лель отвесили пощечину Западу

Захарова: хит Фадеева и Кати Лель стал пощечиной для Запада

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Официальный представитель МИД РФ высказалась про отмену российской культуры

У тех, кто хотел «отменить» российскую культуру, этого сделать не получилось. Виной всему стала певица Катя Лель, которая взорвала чарты своим хитом «Мой мармеладный». Об этом высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Она подчеркнула, что на Западе хотели отменить поэта Александра Пушкина и композитора Петра Чайковского. Но удар нанесла Катя Лель и продюсер Максим Фадеев, который и написал «Мой мармеладный». Их песня попала в ТОП-3 треков мирового чарта Viral 50 на стриминговом сервисе Spotify.

«Звучит как пощечина „отменяльщикам“ России. Куда вам до Федора Михайловича Достоевского, когда со всеми вашими деньгами и ресурсами даже в нынешних условиях в лидеры вырвалась российская песня», — написала дипломат.

Захарова также перечислила европейские страны и сказала где и на каком месте находится хит «Мой мармеладный». Везде песня держится в ТОП-10. А в Финляндии, которая стремится закрыть все границы с Россией, трек вырвался на первое место.

Она подчеркнула, что Максим Фадеев — талант. Его треки будут слушать и петь независимо от каких-либо номенклатурных мыслей. Ведь отменить российскую культуру — это как выпить море или подмести пустыню.

«Все, кто соберется нас отменять в следующий раз, попробуют нашу джагу-джагу», — заключила официальный представитель МИД РФ.

Ранее 5-tv.ru писал, в чем феномен успеха Кати Лель на Западе.