Победа в тяжелой борьбе: ученые выявили ранний признак болезни Альцгеймера
Sciencealert: сокращение гиппокампа может говорить о болезни Альцгеймера
Фото: www.globallookpress.com / Waltraud Grubitzsch
Установленный симптом также связан с болезнью Кушинга, депрессией, ПТСР и тревожностью.
Американские ученые установили признак, который может свидетельствовать о высоком риске развития болезни Альцгеймера. Это сокращение гиппокампа — области мозга, ответственной за память, эмоции и ориентацию в пространстве. Об этом пишет издание Sciencealert.
Исследователи Калифорнийского университета доказали, что почти у всех людей гиппокамп с годами в небольшом объеме уменьшается. Однако при некоторых болезнях этот процесс ускоряется.
По информации ученых, указанный симптом часто наблюдается на ранней стадии у пациентов с болезнью Альцгеймера и предшествует ухудшению когнитивных функций. При этом, согласно итогам исследования, в мозге человека может не оказаться патологических скоплений белка, которые являются ярким признаком недуга.
Кроме того, сообщается, что чрезмерное уменьшение гиппокампа обнаружили у пациентов с болезнью Кушинга, депрессией, ПТСР и тревожностью.
Ранее 5-tv.ru перечислил методы борьбы с болезнью Альцгеймера.