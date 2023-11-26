Умер чемпион Испании по футболу и бывший тренер «Барселоны»

Фото: REUTERS / Adam Holt

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Скончался специалист, который привел свою команду к победе в Ла Лиге. Что с ним произошло?

Умер титулованный футбольный тренер из Великобритании Терри Венейблс. Он скончался в 80 лет. О смерти коуча сообщил клуб «Тоттенхэм Хотспур», за который Венейблс играл, а позже тренировал. Об этом пресс-служба команды написала в своем аккаунте соцсети X. Причины смерти пока что не озвучивались.

Спортсмен родился 6 января 1943 года. Его карьерный путь игрока начался в «Челси». Там он проиграл с 1958 до 1966 годы. Позже он перешел в «Тоттенхэм». За «шпор» он выступал до 1969 года. Также за свою игровую карьеру он побывал в «Куинз Парк Рейнджерс» и «Кристал Пэласе». А в 1964 году его вызывали в сборную Англии. Будучи футболистом ему удалось выиграть только Кубок Англии в 1967 году за «Тоттенхэм».

Но тренерская карьеру у Венейблса сложилась значительно лучше. В 1984 году коуч пришел работать в испанскую «Барселону» и в первом же сезоне выиграл с ней чемпионат. В 1985-м журнал World Soccer признал британца лучшим тренером мира. В 1986 он выиграл кубок испанской лиги. В 1987-м тренер приехал работать в «Тоттенхэм», с которым выиграл Кубок Англии и Суперкубок Англии.

С 1994 года по 1991 год Венейблс возглавлял сборную Англии.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве во врем матча скончался хоккеист.