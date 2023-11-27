«Не запрещаю»: Лаура Джугелия рассказала, как воспитывает детей

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Телеведущая является мамой троих детей, старшему сыну пять лет.

Журналист Лаура Джугелия является многодетной мамой. Самого младшего ребенка — дочку — телеведущая родила летом 2023 года. Также у нее растут сыновья Аарон и Илай.

На премьере фильма «Кентервильское привидение» в беседе с 5-tv.ru Джугелия рассказала, как воспитывает своих детей.

Так, звездная собеседница призналась, что иногда приходится отвлекать малышей гаджетами, когда есть срочные дела.

«Мы, конечно, стараемся как-то ограничивать в гаджетах. Бывают дни, когда нужно что-то по дому решить, а дети требуют внимания, в этот момент передаешь iPad и говоришь: «Посиди, я тут пока поработаю», — отметила знаменитость.

Она также сообщила, что в семье нет определенного режима. По ее словам, только когда детям нужно в садик, они ложатся спать до 22 часов, но не всегда это получается, иногда время смещается.

Отвечая на вопрос про питание отпрысков, Лаура поделилась, что здесь также отсутствуют строгие рамки.

«У меня нет никаких каких-то жестких ограничений, потому что мне кажется, что, когда что-то запрещаешь, ребенок еще больше это хочет, особенно, если это касается сладкого», — высказалась она.

При этом телеведущая подчеркнула, что является сторонницей правильного питания, старается кормить детей «нормальными продуктами». Но иногда это правило нарушается.

«Когда мы попадаем на дни рождения, картошку фри, наггетсы, пиццу они едят, я ничего не запрещаю», — заключила основательница портала Peopletalk.

Ранее 5-tv.ru писал, что многодетная Джугелия впервые рассказала о переменах после рождения дочери.