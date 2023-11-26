Пора исправлять ошибки прошлого: раскрыто нетривиальное значение возраста

Фото, видео: www.globallookpress.com / kati; 5-tv.ru

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Насколько предубеждения и предрассудки о цифрах в паспорте могут сказаться на самоощущении конкретного человека?

Многие женщины бояться стареть, думая, что после 40 лет их жизнь будет уже не такой яркой и насыщенной, как в молодости. Мужчины хоть и относятся к возрасту щепетильнее, но все же смотрят в будущее с опаской. Во многих случаях цифра в паспорте — это еще и мерило твоей ценности.

В беседе с 5-tv.ru консультант китайской астрологии Бацзы и фэн-шуй Алия Ахмеджанова подчеркнула важность внимательного отношения к возрасту, а заодно акцентировала внимание — возраст — это точка отсчета, с оглядкой на которую нужно принимать определенные решения.

«О чем говорит ваш возраст? Ваш возраст — некая точка отсчета, показатель, насколько правильно вы используете свое время. С точки зрения астрологии, возраст от 20 до 40 лет — самое продуктивное и эффективное время. Это время создано для активной работы, максимальной самореализации, обретении навыков, которые будут формировать вас как личность. Когда вам 18 лет, с вас спроса нет, но, когда вам 30-40 лет, это уже звоночек. Должно быть четкое представление, что вы должны иметь в этом возрасте», — объяснила она.

По словам Ахмеджановой, оптимально, если человек посмотрит правде в глаза ближе к 40 годам. Именно этот возраст считается отправной точкой для объективной оценки и соответствующих выводов.

«К чему вы пришли, что вы имеете — это показатели, насколько эффективно вы используете свое время. Если вам 30 и 40 лет, и вы до сих пор находитесь в поиске, значит на каком-то этапе вы потеряли себя. Либо вы не чувствуете время, либо вы осознанно избегаете ответственности за свою жизнь. При таким подходе рассчитывать не на что. Если вы хотите эффективности, начинать заниматься собой нужно с 18 лет», — подытожила она.

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