Бесконечная любовь Адриано Челентано к России: зачем кумир женщин из Италии едет в Москву

Фото: © РИА Новости / Марина Юрченко

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Первый визит актера состоялся в страну аж 36 лет назад. Что помогло Адриано Челентано беззаветно полюбить Россию и всегда мечтать сюда вернуться?

В грядущем январе главный итальянский актер и любимец миллионов женщин по всему миру Адриано Челентано отметит очередной день рождения. Расхитителю сердец и ловеласу исполнится 86 лет. Почти за месяц до заветной даты актер анонсировал выступление в Москве: для певца визит в Россию станет вторым по счету. Удивительно, но воспылавший любовью к стране артист был тут лишь единожды, но с тех пор о его преданности ей ходят легенды. Почему Россия так зацепила Челентано за живое и что конкретно в нашей стране так нравится итальянцу, а заодно зачем Адриано Челентано едет в Россию?

Дружественный приезд в СССР

В 1987 году Адриано Челентано приехал в Советский Союз, чтобы презентовать свой фильм «Джоан Луй». Премьера фильма, где он выступил в качестве режиссера, сценариста, оператора, композитора и исполнителя главной роли, состоялась в Италии в декабре 1985 года. Громкого дебюта и бешеного ажиотажа не случилось, зато последовавший за ним сольный концерт возымел небывалый успех. Это было первое живое выступление актера после восьмилетнего молчания: еще несколько месяцев после него поклонники не могли успокоиться, а пресса гудела от наплыва новостей.

Мало кто на тот момент знал, что Челентано своим визитом в СССР не только сотворил невероятное событие, но и пересилил себя. Много лет страдавший аэрофобией актер вынужден был отринуть свои страхи во имя важной миссии. СССР стал единственной страной, куда брутальный мачо прилетел на самолете, чтобы дать концерт. Причем сам он позже признавался: на поступок этот его сподвигла любовь к культуре.

С тех пор переговоры о новом визите Челентано с его представителями велись практически безостановочно. С ростом популярности ретро-шоу, российские продюсеры усилили натиск с надеждой выманить итальянца из своей страны, но согласился он совсем недавно.

Из России с любовью

Много лет подряд Россия отвечала Адриано Челентано взаимностью. Поклонницы буквально заваливали кумира письмами с признаниями в любви. Вот только проникнуться ими музыкант не мог: русский язык актер так и не освоил. Во многом благодаря именно фанатам из России Челентано научился принимать свою внешность, раскрыл все грани своего таланта и вышел на новый уровень.

«Сначала я вообще удивлялся, что моя внешность популярна у людей, но потом привык. Знаете, в принципе в этом моей заслуги нет. Если человек постоянно снимается в кино, он просто обречен стать секс-символом», — замечает в одном из интервью российскому изданию Адриано Челентано.

Даже после окончания работы на съемочной площадке фанаты продолжают забрасывать Челентано письмами и откровениями. Поклонники всех возрастов практически полвека признаются ему в любви, и объединяет их одно — верность к творчеству Челентано.

Герой советского фильма

Только преданные фанаты знают, что Адриано Челентано, уже будучи звездой итальянского кинематографа, мог сняться в советском фильме «Они шли на Восток». Из Милана Адриано прилетел на пробы в Полтаву специально, чтобы на общей основе попробовать свои силы в проекте. Уже после того, как актера утвердили на роль, Челентано неожиданно отказался: любовь и тоска по супруге оказалась чуть больше, чем желание укрепить свой авторитет в РФ.

Позже актер за ту историю реабилитировался. Став в 1987 году ведущим одного из телешоу, Адриано позвал на съемки в качестве приглашенной звезды режиссера Никиту Михалкова.

Признание в любви россиянам от итальянца

Челентано на протяжении всей своей карьеры использует в своем творчестве вещи с отсылкой к Советскому Союзу. Например, на выступлении на открытии фестиваля Сан-Ремо в 2012 году он показывал во время номера кадры из фильма «Враг у ворот» о Сталинградской битве. Уже в следующий раз он презентовал клип о Чернобыле, чтобы осветить проблему использования атомной энергетики.

Главной же отсылкой Челентано к России стало воспитание им детей: актер и музыкант сознался, что передал любовь к российской культуре детям и внукам. Дочь Адриано, Розалинда, в свое время грезила переездом в Санкт-Петербург.

Ранее 5-tv.ru писал, что Адриано Челентано говорил о любви к России.