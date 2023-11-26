«Легенда отечественного телевидения»: Путин поздравил Анну Шатилову с 85-летием
Путин поздравил Анну Шатилову с 85-летием
Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков
Глава государства отметил ее вклад в формирование национальной дикторской школы.
Президент РФ Владимир Путин поздравил с 85-летием народную артистку РСФСР, советского и российского диктора Анну Шатилову. Его письмо с самым теплыми пожеланиями было опубликовано на сайте Кремля.
«Вас по праву считают блестящим профессионалом, искренним, обаятельным, душевно щедрым человеком, настоящей легендой отечественного телевидения», — написано в публикации.
Путин отметил, что за долгие годы профессиональной деятельности Шатилова внесла огромный вклад в формирование российской дикторской школы и ее традиций. Он добавил, что телеведущая завоевала любовь и признание не только коллег, но и зрителей самых разных поколений.
В заключение глава государства пожелал Анне Николаевне крепкого здоровья, новых успехов и всего наилучшего.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поздравил Татьяну Доронину с 90-летием.