Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Руководство полуострова продолжает бороться с западной гегемонией.

Режиму Зеленского не удалось блокировать контакты Крыма с остальными странами. Таким заявлением поделился вице-премьер правительства полуострова Георгий Мурадов, передает агентство РИА Новости.

Политик добавил, что Крым продолжает выстраивать прочные связи со многими странами по всему миру. Мурадов подчеркнул, что на посту постпреда он занимается антинацистской и антиколониальной борьбой против гегемонии Запада.

«Крым активно развивает экономическое и культурное сотрудничество со многими регионами мира. Попытки киевских властей блокировать и противодействовать налаживанию международных контактов Крыма потерпели фиаско», — отметил Мурадов.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о строительстве тоннеля под Крымским мостом. Подобные сообщения он назвал чушью и отметил, что «комментировать тут даже нечего».