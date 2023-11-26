Часть территории ДНР обесточена после атаки ВСУ

Фото: © РИА Новости / Сергей Батурин

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Минувшей ночью киевский режим пытался нанести урон энергосистеме региона.

В некоторых районах Донецкой народной республики (ДНР) нет света и отопления. К этому привела атака украинских нацистов на регион, сообщает глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Часть территории Донецкой Народной Республики была обесточена», — пишет он.

Пушилин пояснил, что минувшей ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку насести удар по энергосистеме региона. Были зафиксированы массированные обстрелы. К сожалению, не все снаряды удалось сбить, в результате чего была повреждена критическая инфраструктура.

В ДНР без света остались несколько городов, а также перестали подавать тепло несколько котельных. На место были направлены сотрудники аварийных служб. Электроснабжение уже было восстановлено в нескольких населенных пунктах, однако восстановительные работы продолжаются.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать республикам военную поддержку.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала СВО. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами и снарядами, в частности натовского калибра.

Ранее 5-tv.ru писал, что обломки украинского беспилотника врезались в жилой дом в Туле.