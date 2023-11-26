Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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На данный момент известно, что причиной стало возгорание электропроводки.

Крупный пожар в Москве произошел на Мосфильмовской улице в районе дома 43/40. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Дептранса.

На данный момент известно, что причиной стало возгорание электропроводки. Экстренные службы столицы работают на месте пожара. Информация о пострадавших в данный момент уточняется, как и все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места пожара на подстанции «Чагино».