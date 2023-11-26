Расставание с Мариной Голуб и отказ от актерской профессии: как сложилась судьба Золотухина

Фото: Мастюков Валентин / ТАСС

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Звезда фильма «Юность Петра» был даже признан лучшим артистом страны в 1981 году.

В 1981 году Дмитрия Золотухина признали лучшим актером страны. А все потому, что он удачно дебютировал в дилогии режиссера Сергея Герасимова о жизни Петра I. После фильмов «Юность Петра» и «В начале славных дел» о Золотухине начали говорить как о восходящей звезде кино. Но сам актер слишком рано отошел от профессии. Как складывается судьба Дмитрия Золотухина, который был первой любовью Марины Голуб?

Он родился в 1958 году в семье советского актера Льва Золотухина, а его мама была театральной актрисой. Он еще в детстве знал об актерской профессии все без прикрас. И даже не думал идти по стопам родителей: мечтал стать востоковедом, изучал азиатские языки.

«В кино я подался, чтобы порадовать родителей. Но всегда знал изнанку театрального мира. Многие актеры распространяют слухи друг про друга, подставляют коллег, хотя пытаются делать вид, что они — одна семья».

Не желая расстраивать отца, Дмитрий Золотухин все-таки окончил школу-студию МХАТ. Выходить на сцену и сниматься в кино не спешил: только после получения диплома Золотухин устроился во МХАТ им. Горького, где проработал всего три года.

Однажды Дмитрий попался на глаза режиссеру Сергею Герасимову, который готовился снимать фильмы о Петре I. Только вот актера на главную роль подобрать было непросто. Увидев Золотухина, режиссер сразу подумал: внешне он идеально подходит.

В 1980 году на экраны вышли фильмы «Юность Петра» и «В начале славных дел». Зрители и критики сошлись во мнении, что Золотухину удалось идеально передать образ императора. Многие говорят, что никто и никогда так эталонно не перевоплощался в Петра I, как Дмитрий Золотухин.

В 1981 году уже другой режиссер, Илья Гурин, пригласил актера снова сыграть Петра I в своем фильме «Россия молодая». Годом позже зрители увидят Золотухина в новом образе: он сыграл главную роль в фильме-сказке «Василий Буслаев». Также в его фильмографии есть роли в картинах «Комета», «Приходи свободным», «Лермонтов», «Очи черные». Но все зрители запомнили Золотухина только как Петра I.

Актер понимал, что для актеров нет гарантии популярности. И в 1987 году получил диплом режиссерского факультета ВГИКа. Сразу приступил к съемкам картины «Христиане», где главные роли сыграли его отец Лев Золотухин и Любовь Полищук.

А потом наступил переломный момент и для страны, и для кинематографа. Дмитрий Золотухин осознал: всем сейчас не до кино. А снимать «пародию» на фильмы в угоду времени он не хотел.

Так прервалась и режиссерская, и актерская карьера Золотухина. Ведь в следующий раз он появится на экране только в 2016 году в фильме «Экипаж», а потом согласится на роль в фильме «Несокрушимый».

Личная жизнь Дмитрия Золотухина складывалась так же непросто, как и его отношения с кино.

В студенческие годы у актера был роман с Мариной Голуб. Она даже ждала ребенка, но видя, что кавалер не делает предложение о замужестве, решила — становиться матерью ей рано. Им нужно было строить карьеру, а о семье всерьез не думали.

Потом Золотухин переключился на актрису Анастасию Иванову, но вскоре расстался с ней — Настя вышла замуж за Бориса Невзорова.

Много лет спустя Дмитрий случайно встретился с Мариной Голуб, и их отношения возродились. Правда, и на этот раз они расстались.

Говорят, потом Золотухин предпочел одиночество, так и не женился, отцом не стал. Дмитрий объясняет: жениться просто не хотел, хотя и не считает себя закоренелым холостяком. Сейчас 64-летний актер занимается продюсированием в сфере цифрового телевидения.

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