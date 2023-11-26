Очередная провокация: попытка сравнения «голодомора» с СВО от США привела РФ в ярость

Фото: SHAWN THEW / EPA / TASS

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Попытки скомпрометировать российское правительство лживыми и неподтвержденными сведениями портит репутацию американских властей, считают в посольстве.

Посольство России в США назвало нелепыми попытки сравнить «голодомор» с СВО. Так в официальном ведомстве отреагировали на заявления Джо Байдена, который назвал голод на Украине в 1930-х результатом «бесчеловечной политики советского режима» и сравнил его с текущими событиями в стране.

По словам официального представительства РФ за рубежом, американское правительство, предпринимающее очередную попытку подорвать репутацию Москвы в публичном поле, выглядит максимально нелепо, поскольку вместо поставленных целей буквально «стреляет себе в ногу». В России очередной выпад Штатов сочли «попыткой демонизировать» оппонента, о чем прямо заявили в официальном комментарии.

«Нелепым выглядит стремление администрации увязать события первой половины ХХ века с проведением специальной военной операции. Усматриваем в этом не более чем новую попытку демонизировать Россию», — гласит заявление дипмиссии в соцсетях.

В российском посольстве подчеркнули, что США намеренно раскручивают тему голодомора, чтобы подогреть интерес к украинскому конфликту и «выбить из налогоплательщиков очередные миллиарды». Полученные деньги, уверены дипломаты, американцы в очередной раз направят на покупку и поставки оружия Киеву, чтобы «раскрутить спираль конфликта».

В довершение в ведомстве подчеркнули: глобальная нехватка пищи, вызванная в том числе неурожаем, создала гуманитарную катастрофу во всем СССР в начале 1930-х. Эта трагедия затронула не только российский народ, но и ряд других этносов, входящих на тот момент в состав государства. Одними из тех, кто пострадал тогда, стали и украинцы.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дональд Трамп обвинил Джо Байдена в крахе США.