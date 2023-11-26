Лидер группы «Рондо» Александр Иванов о песнях на века: «Пропущены через сердце»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya; 5-tv.ru

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Знаменитый музыкант назвал свой рецепт хита на все времена.

Музыкант, рок-певец, поэт и лидер группы «Рондо» Александр Иванов рассказал, какие песни становятся хитами на все времена. За кулисами супершоу «Легенды Ретро FM» он рассказал корреспонденту 5-tv.ru, что главное в произведении — честность. Если стихи и музыка «пропущены через сердце», мелодия и текст выстраданы автором, слушатель или зритель на концерте это почувствует.

По мнению Иванова, сиюминутные рифмы, в которые не вложена душа и личный опыт, живут недолго. Те же композиции, что посвящены важным событиям — мирового масштаба или в пределах одной судьбы — остаются в памяти. Когда автору важно, о чем он говорит с публикой, когда он сам относится к собственному творчеству с уважением, его музыка не забывается.

«Почему до сих пор песни советских композиторов живут со времен Великой Отечественной войны? Такие как „Темная ночь“, „Русское поле“, многие песни? Потому что они были сделаны качественно, настоящими профессионалами, мелодистами, людьми, которые знают, что такое гармония. И людьми, неслучайными в нашем бизнесе. Если человек это делает искренне, пропускает это через себя, то эта песня имеет долгую жизнь», — сказал Иванов.

Журналисты тут же подхватили речь Иванова и задали еще один вопрос — а сегодня есть на российской эстраде люди, о которых он говорит? Те, кто творит и для своего поколения, и для детей и внуков. На это певец решил ответить шуткой: «Да, это я и группа „Рондо“». А может, это и не было шуткой. Если читая название песни «Боже, какой пустяк», вы его пропели, артист прав, и вы знаете наизусть хит, созданный, возможно, до вашего рождения. Эта песня была написана Сергеем Трофимовым в 1989 году, а спета Александром Ивановым в 1997-м.

Известно, что над каждой композицией, что звучит в радиоэфире, работает целая команда профессионалов — авторы, композиторы, аранжировщики, звукорежиссеры и продюсеры. Нередко артистам приходится раскошелиться ради очередного хита. Ранее 5-tv.ru рассказывал, во сколько обошлись популярные песни современным российским звездам.