Фото: www.globallookpress.com / U.S. Air Force

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Глава Минобороны Нидерландов высказала опасения по поводу будущего Украины.

После победы в парламентских выборах в Нидерландах крайне правой «Партии свободы» (PVV) поставки истребителей F-16 и другой военной помощи для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут прекратиться. Об этом сообщается в материале издания NL Times со ссылкой на заявление министра обороны королевства Кайсы Оллонгрен, которая вскоре уйдет в отставку. Она якобы «слышала множество опасений» коллег на Западе относительно будущего Украины в связи с выборами в Нидерландах.

«Они опасаются, что Нидерланды прекратят поставку истребителей F-16 и другую военную поддержку, если партия Герта Вилдерса придет к власти», — сказала Оллонгрен.

Министр также добавила, что прежде «Партия свободы» никогда не была заинтересована в помощи киевскому режиму, она даже назвала оппонентов пророссийскими. Однако в случае победы править лидерам придется в составе коалиции, и это дает западным партнерам надежду, что Нидерланды не откажутся от поддержки Украины. Оллонгрен также заявила, что готова сделать все возможное, чтобы ситуация в этом вопросе не изменилась. Глава Минобороны подчеркнула, что, по ее мнению, помощь Киеву является «жизненно важным» моментом, связанным с безопасностью самого королевства.

Выборы при участии 26 партий состоялись досрочно в минувшую среду. По прогнозам аналитиков, именно «Партия свободы» станет самой многочисленной в палате представителей Нидерландов — до 37 человек. Окончательные результаты голосования должны быть обнародованы 1 декабря. Герт Вилдерс и его единомышленники выступают за отказ от евро, антироссийских санкций и снабжения ВСУ, они с недоверием относятся к политике Евросоюза и идее мультикультурного общества.

Вилдерс был в числе тех, кто не стал слушать выступление президента Украины Владимира Зеленского в Палате представителей. Оллонгрен же наоборот, стремилась как можно скорее передать киевскому режиму F-16. При действующей власти Нидерланды первыми отозвались на запрос Зеленского на истребители и выразили готовность организовать поставку в 2024 году.

Ранее, писал 5-tv.ru, на Западе признали превосходство российских средств РЭБ в зоне спецоперации. Бойцы РФ сбивают с курса натовские ракеты и дроны ВСУ в радиусе десяти километров.