Уже не скрывают. В Германии заговорили о серьезном государственном кризисе

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

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Региональные немецкие власти открыто заговорили о ситуации в стране.

Германия столкнулась с огромными финансовыми проблемами. Их масштаб нарастал, и теперь его попросту невозможно скрыть. На беспомощность действующего правительства указал премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер.

Политик обвинил действующую власть в абсолютном непонимании ситуации, а также в том, что правящая «светофорная» коалиция «не имеет плана и головы».

«Правительство Германии изжило себя, и, собственно говоря, его место в оппозиции», — цитирует его выступление на предвыборном мероприятии ХСС в Нюрнберге газета Die Welt.

Маркус Зедер заметил, что ситуация с бюджетом уже выходит за рамки финансовой.

«У нас не чрезвычайное положение в вопросе бюджета, у нас чрезвычайная ситуация для правительства», — заявил премьер Баварии.

Проблемы в экономике Германии выявили на фоне громкого судебного процесса о распределении бюджета. Федеральный конституционный суд ФРГ признал неправомерным решение правительства перераспределить десятки миллионов евро из одной сферы в другую. Деньги, предназначавшиеся для борьбы с пандемией коронавируса в 2021 году, были перенаправлены на экологические и климатические проекты Германии.

Усугубило ситуацию и то, что минфин Германии заморозил дополнительные траты до конца 2023 года, в том числе выделение денег на удержание цен на энергоносители и электричество.

Еще один фактор, который играет не на руку действующему правительству и вызывает множество вопросов, — выделение огромных средств на финансирование Украины. Немецкий журнал Focus в конце ноября опубликовал результаты соцопроса, согласно которым почти 66% немцев считают, что Шольц не в состоянии справиться с кризисом в стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что решение Германии нанесло серьезный удар по Украине.