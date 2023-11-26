В РФ создали многофункционального робота-художника с искусственным интеллектом

Фото: МГТУ им. Баумана / bmstu.ru

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Разработка МГТУ имени Баумана — будущий помощник дизайнеров, художников и иллюстраторов.

Робот-художник с искусственным интеллектом, разработанный студентами МГТУ имени Баумана, может создавать картины с помощью кистей, маркеров, ручек, лазеров или даже лезвия ножа. Создатели видят в нем не только новый шаг в развитии науки, но и возможность в будущем расширить возможности дизайнеров, художников и иллюстраторов книг. Этот гаджет с манипулятором уникален способностью работать на любых поверхностях, он умеет воспроизводить мазки кистей и передать фактуру холста.

Робот, уверены эксперты, может стать незаменим в издательском деле, а также для авторов дизайн-проектов интерьеров. Последние через соцсети смогут однажды выбирать по несколько вариантов картин, что будут украшать дом. Как рассказал в беседе с «Известиями» один из разработчиков Дмитрий Калякин, художники-любители с таким гаджетом и специальным сервисом точно не будут переживать за результат. А профессионалы смогут оформлять выставки и галереи.

«Мы продолжаем искать новые применения для нашего стартапа. Одно из изучаемых направлений — роспись и покраска стен с помощью девайса, — заявил Калякин.

Иллюстрация, сделанная роботом-художником. МГТУ им. Баумана / bmstu.ru.

Прототип робота стоил разработчикам всего пять тысяч рублей. К весне 2024-го планируется выпустить новое устройство. Любой желающий сумеет генерировать наброски и, если лень самому, поручит аппарату написание картины на настоящем холсте. Хлеба художников никто лишать не собирается, наоборот, девайс поможет им работать быстрее и точнее.

Директор по информационным технологиям Сергей Липов считает, что у робота хорошие перспективы: он станет «умным» инструментом в руках мастеров, а начинающим или вообще не художникам получить уверенную качественную картину. Гаджет вовлечет больше людей в сферу искусства и позволит всем желающим поучаствовать.

Кандидат искусствоведения, лауреат премии имени Курехина Сергей Уваров в свою очередь считает робота не очень полезным для творцов, а вот по базе выбрать и создать картину под свой интерьер благодаря ему смогут многие, уверен он. Кроме того, очевидна польза устройства для прикладной и сувенирной промышленности — сотрудникам творческих коллективов оно заметно упростит работу.

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