Кому мешал президент США? Убийство Кеннеди спустя 60 лет окутано тайной

Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

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Самое жуткое в этой истории: предметы, связанные с убийством президента США, можно купить на аукционе.

Президента США Дона Кеннеди убили ровно 60 лет назад, но это преступление до сих пор считается одним из самых загадочных.

«Если бы кто-нибудь хотел бы застрелить президента США, это бы не составило труда. Единственное, что убийце нужно было бы сделать, это найти высокое здание и винтовку с оптическим прицелом», — эту фразу, ставшую пророческой, президент США Джон Кеннеди произнес за несколько часов до собственной гибели. 22 ноября 1963 года в Далласе он был убит выстрелами в голову и в шею.

«Кошмар на улице Вязов» — название для фильма ужасов придумали не случайно, самый настоящий кошмар — убийство Кеннеди — произошло как раз на улице Вязов в Далласе.

Кеннеди уже шел на второй срок, и много выступал. Он специально выбрал кабриолет, чтобы большинство избирателей видели его лучезарную улыбку. Был полдень пятницы, после дождя выглянуло солнце, кортеж поворачивал на главную улицу города, поэтому немного сбавил скорость.

По официальной версии, Ли Харви Освальд стрелял с шестого этажа здания книгохранилища вслед уезжавшим лимузинам, когда агенты охраны не смотрели уже на этот сектор, сканируя окна и крыши впереди движения. То есть убийцу никто не видел. По неофициальной версии: выстрелов могло быть до шести, а киллеров минимум трое.

Освальда задержали в тот же день но в двух километрах от улицы Вязов — он ломился в кинотеатр без билета и буянил, когда появилась полиция. На допросах он отрицал свою вину. А через два дня замолчал навеки — его так же как и Кеннеди убили в прямом эфире. Стрелял якобы мстительный патриот итальянского происхождения. А через некоторое время и он унесет свои тайны в могилу — умрет от рака в тюремной больнице.

В официальной версии убийства Кеннеди есть два огромных белых пятна. Главное, не установлен мотив Освальда. Хотел прославиться? Но зачем тогда все отрицал? Может мы еще не все знаем. До сих пор, а ведь прошло 60 лет, не рассекречено примерно трех процентов материалов по делу об убийстве, а это сотни документов, прежде всего, что касается работы спецслужб.

Кеннеди мешал нескольким влиятельным группам в США — тем же спецслужбам, которым он вместе с братом генпрокурором Робертом «закрутил гайки», . Кеннеди усложнил жизнь мафии, и в штате Иллинойс доживает свой век некто Джеймс Файлз, штатный киллер одной из итальянской группировок, который прямо признался: «Я тоже стрелял в президента, но не с крыши». Наконец, Кеннеди мешал ястребам, желавшим обострения Холодной войны, недаром на следующий год после убийства США направили войска во Вьетнам.

Многие ультрапатриоты считали Кеннеди предателем и слабаком — он уступил СССР, с Хрущевым, можно сказать, сдружился за время Карибского кризиса и призывал пересмотреть отношению к Союзу.

Вокруг этого преступления до сих пор столько тайн и недомолвок, что 70% американцев не верят в официальную версию, что виновен один Ли Харви Освальд.

Зато трагедия Кеннеди неплохо продается в годовщину убийства на аукционе было продано более 80 вещей, связанных с событиями 60-летней давности: кусочки обшивки лимузина с каплями крови президента; пуля, которой был убит Освальд; окно, из-за которого он мог стрелять; столик, за которым он мог сидеть; ограда, за которой мог прятаться другой стрелок.