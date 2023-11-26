Уже подали документы: какая страна следующей войдет в БРИКС

Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС; 5-tv.ru

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На прошлой неделе государства впервые провели экстренный саммит по ситуации на Ближнем Востоке.

Страны БРИКС впервые провели экстренный саммит по ситуации на Ближнем Востоке. Пришли к единой точке зрения. Конечно, это декларация, но позицию заявили, ее нельзя проигнорировать, а опыт «экстренных встреч» признали успешным.

Россия будет председательствовать в БРИКС в 2024 году, поэтому понятно, что БРИКС будет набирать политический вес и реагировать на различные мировые кризисы. И это новый центр притяжения — название менять не будут, но с первого января это будет не пятерка стран, а 11 государств, к основателям добавятся еще представители глобального юга. И все больше поступает новых заявок. На этой неделе официально подал документы Пакистан. Пакистан, который всегда был очень тесно связан с Британией и США.

А что так? Восток чувствует силу. Это не хорошо, не плохо — это данность. Пакистан пятая по численности страна в мире. Третья по возрасту цивилизация после Египта и Месопотамии. Волею судеб и британской колониальной администрации — вечный оппонент Индии.

Пакистан понимает, что при необходимости приграничный конфликт помогут раздуть, чтобы был нарыв — как у Тайваня и Китая. А тут обе страны ядерные державы.

Объединение вокруг БРИКС большой Евразии — это шанс сохранить мир в этом густонаселенном регионе. Заявления нового посла в России — это призыв забыть старые недоразумения. Понять и простить.

Плюс инвестиции — Пакистан активно дружит с Китаем, готов к наведению мостов с Россией — Москва может построить и наполнить газом трубопроводы хоть с севра на юг, хоть с запада на восток через всю страну.

«Безусловно, присутствие России экономическое, а вслед за ним и политическое, усиливает позиции России в странах глобального юга. Недавнее заявление пакистанских представителей о том, что Пакистан желал бы вступить в БРИКС уже в ближайшее время, в следующем году, показывает, что интеграционные проекты на пространстве Евразии развиваются по своим законам. Здесь сформируется новый и экономический, и политический центры альтернативные западному мироустройству», — прокомментировал ситуацию доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский.

Россия формирует пояс безопасности вместе со странами ОДКБ, новое соглашение ускоряет создание единой системы противоракетной обороны. Его пытались построить на просторах СНГ, но тормозил вопрос, а кто на нас нападет? Сейчас, когда карты на столе, в том числе, военные карты НАТО, под общим зонтиком ПВО в такую непогоду — надежнее, что и показал последний саммит в Минске. Не было Армении, но отсутствие Пашиняна пока объясняют капризами политической природы, а не глобальным изменением дипломатического климата у соседей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что новый лидер Аргентины начал принимать решения по Украине.