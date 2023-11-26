Бегут как от огня: почему Зеленский стал токсичным персонажем

Фото, видео: ROB ENGELAAR / ТАСС; 5-tv.ru

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Череда увольнений накрыла страны Европы: с постов уходят те, кто больше всех общался с Зеленским.

Зеленский стал абсолютно токсичным персонажем. На нем как будто проклятие: кто больше всех с ним общается — уходит с политической арены.

Помните Бориса Джонсона из Британии, Санну Марин из Финляндии? Пана Моравецкого из Польши? Теперь в компанию неудачников добавился Марк Рютте: его партия проиграла «укроскептику» Герту Вилдерсу. И теперь он будет формировать правительство Нидерландов. Страшный сон либералов из Брюсселя.

Впрочем, к политической изоляции Зеленскому не привыкать. Еще в сентябре 2023-го его стали сторониться коллеги. Во время выступления Зеленского зал Генассамблеи ООН заполнен максимум на треть. В речи — ностальгия по арсеналу ядерных ракет, которым Киев обладал во времена Советского Союза. За этим Зеленский пытается прятать громкий скандал с соседями. Президент Польши Дуда в последнее время сравнивает Украину с утопленником, который тянет всех на дно.

Ранее 5-tv.ru писал, почему визит главы Пентагона в Киев назвали концом для Зеленского.