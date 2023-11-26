Фото, видео: www.globallookpress.com / President Of Ukraine; 5-tv.ru

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Антироссийский проект «Украина» сворачивают, спонсоры денег перестают выделять и наступает удивительное время — откровений.

Мустафа Найем, журналист, один из героев Майдана, человек, который собрал студентов на первую акцию протеста — вновь попал на первые полосы. Он сейчас заместитель министра инфраструктуры Украины. И ему предложили взятку-откат за госконтракт. Депутат Рады предлагал, ректор харьковского вуза. Но интересно не это, а запись переговоров этих персонажей, кстати, однопартийцев.

«Нас разметут, мы блохи. У нас все сдувается!», — говорит депутат-ректор.

Он понимает, что не за горами мирные переговоры, и не испытывает никаких иллюзий — Украина должна будет отказаться от претензий на Крым, Донбасс, да и черт с ними! Жалко, но нужно договариваться.

Надо понимать, что он не стал бы так откровенничать, если бы Найем, замминистра, плоть от плоти Майдана — ему бы не поддакивал. Но его реплики не опубликовали, возможно пока. Но вывод очевиден.

Антироссийский проект «Украина» сворачивают, спонсоры денег перестают выделять и наступает удивительное время — время откровений. Цель которых А — обелить себя и Б — переложить ответственность других. В Киеве заговорили о возможном референдуме о территориях, в случае мирных переговоров с Москвой идею вбросил лидер крупнейшей фракции в Раде, пропрезидентской, Давид Арахамия. То есть, когда решали усиливать агрессию в Донбассе, когда угрожали России, когда отказывались от мирных переговоров — своего ума хватало, у Зеленского и того же Арахамии. А когда настала пора отвечать, пусть народ решит.

Крысы бегут с корабля первыми, так как обладают удивительным природным качеством — предчувствием. Не менее откровенными стали заявления иноагента Евгения Чичваркина*, который заработав на серых телефонах «Евросети» сотни миллионов, предавался гедонизму в Лондоне, оттуда критикуя Россию. Чичваркин заявил, что Запад проиграл, а себя попросил больше не считать представителем оппозиции, а просто торговцем вином.

Чичваркин обладает тем самым природным чутьем, благодаря которому он успел продать компанию, когда закручивалось уголовное дело, он сбежал за границу, когда его соратников арестовали, он был в первых рядах «белоленточников», когда это было модным и выделялись западные гранты. И вот он первым покидает лодку. Что с такими делать? Понять и простить? Еще месяц другой и косяки раскаявшихся потянутся к привычной кормушке.

Политические откровения недели выслушал корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Широко раскрыв глаза, ближайший соратник Зеленского, Давид Арахамия своим откровением сбрасывает с Украины последнюю рубашку незалежности.

«В Киев приехал Борис Джонсон и сказал, что мы ничего с ними (с Россией) не будем подписывать и давайте будем просто воевать», — заявил руководитель фракции «Слуга народа» в верховной раде Украины Давид Арахамия.

Именно поэтому в феврале 2022 года, когда Россия предлагала закончить конфликт, Киев уперся в Стамбуле. А ведь всего лишь требовалось не вступать в НАТО.

«Чтобы мы взяли нейтралитет. Это было для них наибольшее дело, они были готовы закончить войну, если возьмем, как Финляндия когда-то, нейтралитет», — рассказал руководитель фракции «Слуга народа» в верховной раде Украины Давид Арахамия.

Всего лишь нейтралитет и не было бы мобилизаций, провалов на фронте, бесконечных жовто-блакитных кладбищ. Западной любви терпения и бюджета хватило на этом проекте только на полтора года.

«Я думаю, что Запад должен в течение следующего месяца до Нового года, до Рождества принять решение о том, как он будет общаться с проектом Украины на следующий период, но то, что он ее будет менять, это, на мой взгляд, точно, и здесь очень важный момент, что они уже запускают эту идею и разговоры о том, что Джонсон склонил Украину к войне и разговоры о том, что Запад будет требовать, чтобы Украина согласилась на переговоры», — поделился Владимир Брутер эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований России.

Этой же мысли вторит и беглый иноагент Евгений Чичваркин. Когда-то эксцентричный рупор сбежавших в Лондон несогласных. У него все прямым текстом.

«Мы проиграли, давайте просто признаем, проиграл войну Запад, проиграл войну-сопротивление, противостояние, войну смыслов проиграла российская оппозиция. Что это неизбежность, хотя и очень унизительная для всего вот этого прекрасного западного мира, который обещал разделаться с Путиным и для украинского общества и украинской армии это безусловно унизительно», — заявил он.

Не сказать, что открыл Америку. Кто побеждает в конфликте, было понятно примерно с самого его начала. Эта череда якобы признаний и откровений от тех, кто горой стоял из-за границы за ВСУ, из всех заокеанских утюгов предрекали скорый крах Кремля и чертил новые карты прекрасной России будущего из 40 с лишним штатов, говорит немного о другом в связи с окончанием проекта Украина. Так что, действительно, они проиграли.

«Эта война окончена. Если вам нужны доказательства, просто обратите внимание на драку за бюджетные деньги. Внезапно все, кто поддерживали войну на Украине, переключились на палестино-израильский конфликт. По сути, тот же самый хор, напевающий тот же мотив, переносится на другой театр военных действий, где есть надежды на лучшие результаты», — расставил все по полочкам экс-советник Дональда Трампа, полковник армии США Дуглас Макгрегор.

А ведь к этим бюджетам присосались тысячи и тысячи таких, как Чичваркин. Беглые журналисты снимали фейки, экономисты писали санкции, 11 пакетов которых так и возымели эффекта. Получается, что не отработали свои 30 сребреников.

* — признан в РФ иноагентом