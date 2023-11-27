Скорость и точность: как авиация обеспечила господство России в небе спецоперации

Фото, видео: Полегенько Александр / ТАСС; 5-tv.ru

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Российская авиация только наращивает свою мощь.

СВО стала настоящим испытательным полигоном для новейших образцов техники, так на фронте появились новейшие истребители МиГ-35. Это глубокая модернизация МиГ-29.

Эти легкие по военным меркам машины с невероятным форсажем могут взлетать с грунтовой и укороченной полосы. Таких машин изготовлено всего шесть, но, если испытания в боевых условиях пройдут успешно, их станет намного больше.

Господство в небе российской авиации — один из важнейших факторов неуспеха ВСУ. Репортаж корреспондента «Известий» Марины Кравцовой

«Аллигаторы» Ка-52 филигранно маневрируют на предельно низкой высоте, вертолетчики группировки «Центр» выводят машины на рубеж. По «опорнику» противника бьют 80-миллиметровыми неуправляемыми авиационными ракетами.

С земли экипажи корректируют группы авиационных наводчиков и операторы дронов. Авианаводчик с позывным «Луна» рассказывает, что есть три ключа успеха.

«Скорость, быстрота прохождения заявки на поражение цели. Второе — это актуальность цели, это цель действительно находится в этой координате, что она никуда не делась. И третье — точность попадания авиации», — рассказывает военный.

Российские «Аллигаторы» перебили разрекламированные танки Leopard. Одной управляемой ракеты «Вихрь» достаточно, чтобы немецкий танк уже не подлежал восстановлению. Вся надежда ВСУ на немецкие таки в прямом смысле этого слова разбита.

Небо Южно-Донецкого направления контролируют наши штурмовики Су-25. Парами с малых высот уничтожают военные объекты ВСУ.

На кадрах объективного контроля видно: точное попадание по замаскированной укрепленной позиции и технике украинских националистов

Су-34 — шедевр боевой авиации: скорость, маневренность, и впечатляющий боевой ресурс наводит ужас на ВСУ. Арсенал «Сушки» впечатляет: пушки, свободно падающие авиабомбы, корректируемые снаряды и высокоточные самонаводящиеся ракеты «воздух-земля» и «воздух-воздух».

Экипажи истребителей-бомбардировщиков несут круглосуточное боевое дежурство. На борту этой «Сушки» 11 звездочек за успешные атаки. Всего же с начала проведения СВО на нашем счету более 500 сбитых самолетов, это 70%, всего что было у ВСУ; 250 вертолетов и 8 тысяч беспилотников противника.

А наша авиация только наращивает свою мощь. Каждый вылет на СВО тщательно анализируется. Делается это для того, чтобы в дальнейшем совершенствовать как технологии производства, так и систему обучения военных.

Никита родом из Крыма, говорит, что вырос на аэродроме. Отец тоже авиаинженер. Для себя другого пути курсант авиационной академии не видел. Уверяет, копаться в двигателях и системах не менее романтично, чем покорять небо.

«Глядя на это все, возникает такое чувство мощи наших вооруженных сил и нравится мне просто, просто душа лежит», — говорит курсант Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина

Если раньше авиационную технику для восстановления отправляли на заводы-изготовители, то теперь ремонтируют прямо на прифронтовых аэродромах. Курсанты авиационной академии отрабатывают ремонт всех систем самолетов и вертолетов, чтобы потом с легкостью выполнить эту задачу в полевых условиях.

Лопасти вертолетов от легких повреждений латают прямо на улице в модульных полевых ТЭЧ, такие можно за несколько часов развернуть практически на любом участке фронта.

Во время тренировки на учебном аэродроме отрабатывают самые экстремальные внештатные ситуации. Причем авиаинженеры тоже садятся за учебный штурвал.

Современный комплексный тренажер позволяет оттачивать навыки и пилотирования, и стрельбы. Поражает реалистичностью картинка: на бесшовном экране панорамное изображение создают восемь проекторов. Полное ощущение реального полета.

А это уже занятие на факультете беспилотников: курсанты собирают «Альбатроса». Изначально гражданский дрон, придуманный для сельского хозяйства, но успешно переоборудованный под боевые задачи.

«Все новшества приходят на передовую, там опробуют, говорят, что необходимо добавить, доработать, изменить, соответственно, предприятие все это дорабатывает, переделывает. За этим будущее. Современные конфликты, и локальные, и более масштабные — это беспилотная авиация, что позволяет сохранять жизни наших военнослужащих», — рассказывает преподаватель кафедры беспилотной авиации Максим Лихачев

СВО стала катализатором развития инженерных решений в авиации. Специалисты утверждают: эти полтора года можно назвать прорывом по количеству внедренных технологий, модернизации самой авиатехники и подхода к ее обслуживанию. И пока у ВСУ заканчиваются последние самолеты, и приходится выпрашивать хоть единичные поставки F16, с которыми украинцы и обращаться то не умеют, российские специалисты повышают эффективность самолетов и вертолетов, которые по праву можно назвать одними из лучших в мире. И наши успехи тому прямое доказательство.