Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Злобное высказывание звезда допустила на светском мероприятии.

Знаменитая певица Маша Распутина вновь оказалась в центре скандала. Исполнительница нелестно высказалась о творчестве своей коллеги — певицы Жанны Фриске — на супершоу «Легенды Ретро FM». Конфликтная ситуация возникла после вопроса журналистки POPCAKE об отношениях звезд. Но такого грубого ответа не ожидал никто из присутствующих.

«Да кто такая эта Жанна Фриске? Кто она? Я ее не знаю и не знала никогда!» — выпалила Распутина, после чего от дальнейших вопросов журналистов отказалась и покинула место для пресс-подхода.

Это уже не первый раз, когда имена двух звезд оказываются в центре пересудов. Ранее Распутина уже допускала жесткую критику экс-солистки «Блестящих». В 2021 году Распутина позволила себе высказаться о покойной коллеге грубыми словами, отметив, что одной женщиной легкого поведения в мире стало меньше. Бесчувственную речь Распутиной в эфире федерального канала поведала всему свету актриса театра и кино Елена Захарова. Это вызвало огромный общественный резонанс и негодование поклонников. Впрочем, Распутина тогда от этих слов открестилась и заявила, что никогда такого о Жанне Фриске не говорила.

Будет ли теперь певица отказываться от своего эмоционального выпада в адрес Жанны Фриске? Особенно с учетом того, что общение с журналистами проходило под прицелом камер.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Распутину упрекнули в отсутствии морали.