Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; 5-tv.ru

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Дипломат объяснила, почему люди меняют свое мнение о России. В чем причина?

Недавно бизнесмен Евгений Чичваркин* поменял свое мнение касательно российских санкций. И это на самом деле тенденция. В антироссийской медиа-повестке происходят изменения. Об этом сайту 5-tv.ru заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Это не вопрос какого-то отдельного деятеля, это вопрос общего концептуального изменения в медиа-повестке антироссийской», — сказала дипломат.

Мировому сообществу навязывали мнение, что еще немного и России не будет. Естественно этого не произошло. И люди с антироссийскими настроениями были обескуражены.

«Они не готовы принять собственные ошибки, преступные ошибки. Ну вот понимаете, что такое слово „обескуражены“ — это часть, связанная с куражом. Был кураж, было беснование, а сейчас от этого остался только пшик и недоумение», — сказала Захарова.

Дипломат отметила, что против РФ была развернута кампания. Главной ее идей была отмена России. Но эта кампания была искусственной, а основная мысль нереализуемой.

Сейчас постепенно до людей доходит, что антироссийская повестка точно не сулит ничего хорошего. Ведь люди в других странах не только смотрят телевизор и листают соцсети. Они еще выходят на улицу и видят, что санкции в сторону России бьют только по европейским государствам.

Ранее 5-tv.ru писал, что Захарова назвала неприемлемым отказ Берлина от выплат ленинградским блокадникам.

* — признан иноагентом в РФ.