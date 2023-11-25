«Мели Емеля, твоя неделя»: получит ли Зеленский корабли для «нового зернового коридора»

Фото, видео: EPA / ТАСС; Личный архив Виктора Литовкина; 5-tv.ru

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В сложившейся ситуации президент Украины может заявлять вообще все, что угодно.

Киев намерен проложить «новый зерновой коридор». Об этом сообщило издание «Украинская правда». О достигнутых договоренностях с неназванными «западными партнерами» сообщил сам президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина получит «военные корабли для обеспечения безопасности судов в „зерновом коридоре“ в Черном море».

Однако подобные заявления вызвали вопросы не только у обычных граждан, но и у специалистов. Военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с 5-tv.ru усомнился в реальности подобной сделки и указал на абсолютную несостоятельность украинского плана.

«Это трепотня, как и все, что говорит Зеленский. Никаких кораблей Зеленскому не предоставят, тем более что Босфор перекрыт Турцией, вся акватория, что идет перед территорией Украины, тоже перекрыта. Россия объявила ее зоной боевых действий, никто не станет рисковать своими кораблями», — обратил внимание эксперт.

Литовкин заметил, что Зеленский не получит никакие корабли, также как и не получит истребители F-16 от Запада.

«Есть поговорка „Мели Емеля, твоя неделя“. Зеленский может говорить все, что угодно, ему могут обещать все, что угодно. Но это не значит, что он получит то, о чем говорит», — считает полковник в отставке.

Военный эксперт также назвал и причины подобных громких заявлений президента Украины.

«Чем меньше у Зеленского побед на поле боя, тем больше он хвастается какими-то успехами вне поля боя», — заметил Литовкин.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия сделал заявление о том, что военные действия на Украине могли закончиться еще прошлой весной. Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев объяснил, почему в Киеве заговорили о диалоге с Москвой.