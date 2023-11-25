Не замечали почти 40 лет: в фильме «Москва слезам не верит» внезапно нашли киноляп

Фото: Кадр из к/ф «Москва слезам не верит», реж. Владимир Меньшов, 1979 г.

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Внимательные зрители заметили неточность, которая связана с пледом.

В мелодраме «Москва слезам не верит», вышедшей более 40 лет назад, обнаружился киноляп, связанный с пледом. Об этом сообщает издание РБК.

Кадр из к/ф «Москва слезам не верит», реж. Владимир Меньшов, 1979 г.

Советский кинематограф по сей день не оставляет равнодушными зрителей. И даже тогда, когда, казалось, бы, знаешь все практически наизусть, внимательные зрители замечают киноляпы, на которых не обращали внимание десятилетиями. Так и с мелодрамой «Москва слезам не верит». Фильм Владимира Меньшова вышел на экраны в 1980 году и тут же стал лидером кинопроката. В основу сюжета легла история трех женщин из провинции с различными, но одинаково непростыми судьбами.

Несмотря на успех и признание, в кинокартине есть небольшие неточности, которые, само собой, не умаляют ее значимость. Один из них связан с покрывалом, которое использовалось героями в разных сценах по-разному. Сначала в квартире Володи оно становится настенным ковром. А после Гоша укрываем им Катерину в качестве пледа.

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